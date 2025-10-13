نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحيي منى العمدة وبقولها للأمام.. بشرى تشيد ببرنامج "الجمهورية الجديدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة بشرى عن تقديرها الكبير للإعلامية الدكتورة منى العمدة، مشيدة بما حققته من مكانة مميزة في مجال الإعلام العقاري والتسويق العقاري، خاصة من خلال برنامجها الجديد "الجمهورية الجديدة" الذي يُعرض على شاشة قناة النهار.

وقالت بشرى أن البرنامج جاء في توقيت مهم، ويعبر بدقة عن المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية، حيث يشهد قطاع العقارات طفرة غير مسبوقة تواكب رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن اختيار اسم البرنامج يعكس روح البناء والتنمية التي تتبناها الدولة في الوقت الراهن.

وقالت بشرى: "أنا بيحيي الدكتورة منى العمدة على اﻻسم اللي قدرت تحققه في التسويق العقاري والعقار في مصر خصوصا من خلال برنامجها الجمهورية الجديدة".

وتابعت: "اسم جميل بيعبر عن المرحلة وعن رؤية مصر 2030 واهتمامنا بالعاصمة الإدارية الجديدة وبقولها ألف مبروك وللأمام ودايمًا من نجاح لنجاح وكل حاجة فيها اعمار وكل حاجة شيء بناء ﻻزم ندعمها ونحييها".



وبرنامج "الجمهورية الجديدة" هو برنامج عقاري لتسليط الضوء على نهضة مصر العمرانية

ويُعد برنامج "الجمهورية الجديدة" من أبرز البرامج التي تهتم بملف التطوير العقاري والاستثمار العمراني في مصر، حيث يسلّط الضوء على المشروعات القومية الكبرى التي تُنفذ ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما يركز البرنامج على العاصمة الإدارية الجديدة والمجتمعات العمرانية الحديثة، ويستضيف نخبة من المستثمرين والمطورين والخبراء لمناقشة سُبل دعم سوق العقارات المصري، وتعزيز ثقافة البناء والتطوير بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.

وتواصل منى العمدة نجاحها الإعلامي بخطوات ثابتة، حيث استطاعت أن تخلق لنفسها أسلوبًا مميزًا يجمع بين البساطة والمصداقية في تناول الملفات الاقتصادية والعمرانية.

ويعد برنامجها الجديد امتدادًا لرحلتها الإعلامية التي تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز ثقافة البناء والإعمار، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق جمهورية جديدة قائمة على التنمية والتطوير.