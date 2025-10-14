نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجدة زكي في "زيارة مساندة ودعم" لنجلها المخرج أحمد ابو رية.. في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جمهور العرض المسرحي "أسير" الذي عرض ضمن منافسات الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري علي مسرح الفلكي بالجامعة الامريكية مساء أمس الأثنين، فوجئوا بوجود النجمة ماجدة زكي بين صفوفهم، حيث حرصت على حضور العمل، والتصفيق لأبطاله دعمًا لنجلها أحمد أبو رية مخرج العرض.



ماجدة زكي في "زيارة مساندة ودعم" لنجلها المخرج أحمد ابو رية

قاعة العرض التي أمتلأت عن آخرها ــ كما عدد كبير من عروض المهرجان ــ صفقت طويلا عقب انتهاء العرض الذي أشاد بمستواه مسرحيون، وعدد كبير من الجمهور.

العرض المسرحي “أسير” لـ المخرج أحمد ابو رية

والعمل الذي أعده "أبو رية " الصغير، عن نص للراحل دكتور مصطفي سليم يناقش فكرة تأثير الحرب والانتظار وكيف يصبح الإنسان أسير لأشياء، قد تصل به للموت، من خلال زوجين يوم زفافهما، إذ يأتي للزوج خطاب استدعاء من الجيش للمشاركة في الحرب، وتستعرض بطلة العرض اشتياقها وانتظارها لزوجها من خلال دراما حركية ممزوجة بموسيقى ألفها محمد الشرنوبي.



وعقب انتهاء العرض صوت الجمهور بواسطة الباركود ومنح جائزة the best لجورج أشرف وآلاء علي.