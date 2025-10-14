نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق لطفي يشعل مواقع التواصل بصورة من كلاكيت فيلمه الجديد «هاملت» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان طارق لطفي عن بدء تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد «هاملت»، من إخراج أحمد فوزي صالح، لتتصدر أخباره مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث ينتظر الجمهور هذا العمل الذي يُتوقع أن يقدم معالجة درامية مختلفة للنص الشكسبيري الشهير.

وشارك لطفي جمهوره فرحته ببدء التصوير عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، إذ نشر صورة لـ كلاكيت التصوير وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله، أول يوم تصوير.. هاملت".

المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، الذين تمنّوا له النجاح في تجربته السينمائية الجديدة، مؤكدين ثقتهم في اختياراته المميزة التي تجمع بين العمق الفني والتنوع في الأدوار.

اخر اعمال طارق لطفي

ويُعد هذا الفيلم محطة جديدة في مسيرة طارق لطفي، بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤخرًا في الموسم الثاني من مسلسل "العتاولة"، والذي شارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا، باسم سمرة، زينة، هدى الأتربي، مريم الجندي، ثراء جبيل، مي القاضي، نسرين أمين، فيفي عبده وغيرهم من النجوم.

تفاصيل مسلسل العتاولة

المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، ودارت أحداثه حول شخصية "نصار" الذي يواجه أزمة كبيرة بعد إصابة ابنته بمرض خطير يتطلب علاجًا باهظ التكلفة، فيجد نفسه مضطرًا للتعاون مجددًا مع شقيقه "خضر" من أجل جمع المال، لتتصاعد الأحداث في أجواء من الدراما والتشويق والصراع الإنساني.