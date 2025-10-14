إيناس عز الدين: لا أؤذي نفسي ولكن أعاقبها أحيانًا والإخلاص عندي مقترن بالرحمة

القاهرة - محمد ابراهيم - صرّحت الفنانة إيناس عز الدين بأنها تمر أحيانًا بمواقف صعبة نتيجة خذلان أشخاص وثقت بهم، مؤكدة أنها لا تؤذي نفسها، ولكنها قد تعاقبها على اختياراتها الخاطئة.

تصريحات إيناس عز الدين

وقالت عز الدين في تصريحات لها: "لا أؤذي نفسي، ولكنني أعاقبها أحيانًا حسب الموقف، أحيانًا أكتشف فجأة أن أشخاصًا خذلوني، وهذا أمر صعب بالنسبة لي، لأن من الصعب أن أسمح لأحد بالدخول إلى حياتي، وإذا دخل وخذلني يكون الأمر مؤلمًا جدًا.

إيناس عز الدين تستمد قوتها من الأزمات

وأضافت أنها تستمد قوتها من الله في تجاوز تلك الأزمات، قائلة: أخرج من هذه المواقف بقوة من الله، وأستعين به دائمًا، فهو بجانبي ويقوّيني أكثر.

وأوضحت الفنانة أنها تميل إلى الابتعاد والاختفاء في بعض الفترات عندما تواجه أمورًا خاصة، مشيرة إلى أنها تفضل الصمت حتى تتخذ القرار الصحيح، وقالت: فجأة أشعر برغبة في الاختفاء، لأن لدي أمرًا لا أريد إظهاره لأحد حتى أتخذ القرار الصحيح.

مفهوم الإخلاص

واختتمت حديثها بالحديث عن مفهوم الإخلاص بالنسبة لها، مؤكدة أنه يرتبط بالرحمة، وقالت: أنا إنسانة وداعمة لكثير من الأشخاص، حتى وإن تأذيت في بعض المواقف، لكن لا بد أن يكون هناك قدر من الرحمة دائمًا.