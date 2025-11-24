رئيس هيئة النيابة الإدارية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 03:32 مساءً - أدلى المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بصوته صباح اليوم، في أول أيام التصويت بالداخل للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على تعزيز المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وتأكيدًا لأهمية مشاركة المواطنين السياسية وممارستهم لحقهم الدستوري في اختيار ممثليهم.

وأشاد المستشار الشناوي بأعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة المنتدبين للإشراف على عملية التصويت، مثمنًا جهودهم في أداء رسالتهم الوطنية، ومؤكدًا أن دورهم يُسهم في ضمان سير العملية الانتخابية بانضباط وشفافية، بما يتيح لكل ناخب الإدلاء بصوته في مناخ ديمقراطي يرسخ مبادئ النزاهة.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يدلي بصوته في أول أيام المرحلة الثانية لانتخابات النواب

