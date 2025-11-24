محافظ القاهرة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بلجنة مدرسة القناة بالمعادي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 03:32 مساءً - أدلى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة بصوته صباح اليوم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بلجنة مدرسة القناة بزهراء المعادي.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة العملية الانتخابية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية تتابع سير استقبال الناخبين، البالغ عددهم 8,621,305 ناخبًا موزعين على 19 لجنة عامة تضم 724 لجنة فرعية داخل 334 مركزًا انتخابيًا.

وشدد على أهمية المشاركة في الانتخابات، معتبرًا إياها واجبًا وطنيًا على كل مصري ومصرية، ومؤكدًا أن التصويت يمثل رسالة للعالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات.

وأضاف المحافظ أن جميع اللجان تعمل بانضباط، وأن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي بلاغات عن تعطل العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة للناخبين، بالتنسيق مع الإدارات المختصة والالتزام التام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير عملية الاقتراع بسلاسة.