محافظ القاهرة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بلجنة مدرسة القناة بالمعادي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 03:32 مساءً - أدلى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة بصوته صباح اليوم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بلجنة مدرسة القناة بزهراء المعادي.
وأكد المحافظ أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة العملية الانتخابية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية تتابع سير استقبال الناخبين، البالغ عددهم 8,621,305 ناخبًا موزعين على 19 لجنة عامة تضم 724 لجنة فرعية داخل 334 مركزًا انتخابيًا.
وشدد على أهمية المشاركة في الانتخابات، معتبرًا إياها واجبًا وطنيًا على كل مصري ومصرية، ومؤكدًا أن التصويت يمثل رسالة للعالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات.
وأضاف المحافظ أن جميع اللجان تعمل بانضباط، وأن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي بلاغات عن تعطل العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة للناخبين، بالتنسيق مع الإدارات المختصة والالتزام التام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير عملية الاقتراع بسلاسة.
يشارك المصريون بالداخل فى التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.
وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر الجاري، في 13 محافظة وهى: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.
وأجريت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الخارج علي مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين 21 و22 نوفمبر الجاري داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة، فيما يتم التصويت في الداخل في يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة سيجري الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.