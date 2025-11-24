الداخلية تضبط 3 وسيدة فى المحلة جمعوا بطاقات الرقم القومى لمواطنين ووزعوا أموالاً لصالح مرشحين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 03:32 مساءً - كشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على 3 أشخاص وسيدة في المحلة، لقيامهم بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية لدفعهم للتصويت لمرشحين.

وقالت الداخلية في بيان إنه فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن تضرر أحد المرشحين من قيام أنصار مرشح آخر بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية لدفعهم للتصويت له.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بمدينة المحلة برصد واقعتى تجاوز وضبط القائمين عليهما، وهم 3 أشخاص، وسيدة، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، بأحد الجراجات وأحد الشوارع بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بمدينة المحلة، لقيامهم بجمع عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة بالمواطنين وحيازتهم مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها عليهم للتصويت لعدد 2 مرشحين.

وأكدت الداخلية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة وإحاطة الهيئة الوطنية للإنتخابات.