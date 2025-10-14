بحضور زوجات السفراء العرب.. هاني البحيري يخطف الأنظار بـ "عروس الخليج" ويتألق بديفيليه لـ ربيع وصيف 2026

القاهرة - محمد ابراهيم - تألق مصمم الأزياء المصري العالمى هاني البحيري بديفيليه ضخم خطف الأنظار ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان "عروس الخليج".



شهد ديفيلية البحيري لصيف وربيع 2026 حضور عدد كبير من أميرات دول الخليج العربي وزوجات السفراء العرب وغيرهن من المشاهير من مختلف دول العالم.

هاني البحيري يخطف الأنظار بـ "عروس الخليج"



أقيم ديفيليه البحيري داخل قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي من تنظيم سما ميراج بمشاركة عدد كبير من كبار مصممي الأزياء العالميين من دول لبنان والإمارات وإيطاليا واسبانيا وفرنسا.

وكان البحيري قد شارك في أول عرض أزياء تراثي أقيم تحت رعاية السيدة إنتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية وذلك علي هامش معرض تراثنا كمبادرة من المصمم المصري العالمي لدعم الذوق والصناعة المصرية من خلال مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ممن لديهم هذا النوع من فن صناعة الملابس التراثية المصرية للخروج بمنتج عصري يضاهي المنتجات العالمية.

" أيقونة الرياضة " لذوى القدرات الخاصة

كما تألقت " أيقونة الرياضة " لذوى القدرات الخاصة دينا طارق بطلة العالم فى السباحة والجمباز وكرة تنس الأرضى بفستان زفاف من تصميم الفنان هاني البحيري تألقت به ضمني فعاليات إفتتاح الدورة الخامسة لملتقى لمؤسسة " أولادنا" التي اقميت داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

هانى البحيرى

يعد هانى البحيرى سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا بالإضافة إلى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والاسبانية وبالأردن وكازاخستان إلى جانب اختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز" أو" Godfather of the Toulouse Fashion Week" وذلك باعتباره "الآب الروحي" وليكون داعما لمصممي الأزياء المشاركين بالحدث وذلك للعام الثاني على التوالي.

اغلي فستان زفاف



كما إنفرد" البحيري" على مدى ثلاث أعوام على التوالى بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، والذى أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم، وارتدت فستان العام الأول الفنانة "يسرا اللوزي" وبلغ قيمته 5 ملايين دولار والعام الثانى ارتدته النجمة اللبنانية" نيكول سابا "والذى قدر بحوالى ٢٠٠ مليون جنيه مصري، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوى بحبات من الألماس الحر.

وفوجئ الجميع من متابعي الموضه العالمية بفستان زفاف من تصميم البحيري مصنوع من الألماس الحر تم تقديره بنحو 15 مليون دولار ارتدته الفنانة مى عمر.

مؤسسة اليونسكو بفرنسا تكرم البحيري

كما قامت مؤسسة اليونسكو بفرنسا بتكريم البحيري تقديرا لتميزه بأسبوع الموضة الفرنسي وباعتباره المصري الوحيد المشارك بمواسمه لقرابة ال ١٥ عام والتي ساهمت في نجاح ال "اورينتال فاشون شو" بالإضافة إلى تكريمه في العديد من المهرجانات العربية والدولية والتى كان آخرها جائزة كافضل مصمم أزياء مصري بالعالم العربي بتصويت الجمهور من مهرجان الفضائيات العريية.