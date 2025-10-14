فن ومشاهير

بحضور زوجات السفراء العرب.. هاني البحيري يخطف الأنظار بـ "عروس الخليج" ويتألق بديفيليه لـ ربيع وصيف 2026

0 نشر
0 تبليغ

  • بحضور زوجات السفراء العرب.. هاني البحيري يخطف الأنظار بـ "عروس الخليج" ويتألق بديفيليه لـ ربيع وصيف 2026 1/19
  • بحضور زوجات السفراء العرب.. هاني البحيري يخطف الأنظار بـ "عروس الخليج" ويتألق بديفيليه لـ ربيع وصيف 2026 2/19
  • بحضور زوجات السفراء العرب.. هاني البحيري يخطف الأنظار بـ "عروس الخليج" ويتألق بديفيليه لـ ربيع وصيف 2026 3/19
  • بحضور زوجات السفراء العرب.. هاني البحيري يخطف الأنظار بـ "عروس الخليج" ويتألق بديفيليه لـ ربيع وصيف 2026 4/19
  • بحضور زوجات السفراء العرب.. هاني البحيري يخطف الأنظار بـ "عروس الخليج" ويتألق بديفيليه لـ ربيع وصيف 2026 5/19
  • بحضور زوجات السفراء العرب.. هاني البحيري يخطف الأنظار بـ "عروس الخليج" ويتألق بديفيليه لـ ربيع وصيف 2026 6/19
  • بحضور زوجات السفراء العرب.. هاني البحيري يخطف الأنظار بـ "عروس الخليج" ويتألق بديفيليه لـ ربيع وصيف 2026 7/19
  • بحضور زوجات السفراء العرب.. هاني البحيري يخطف الأنظار بـ "عروس الخليج" ويتألق بديفيليه لـ ربيع وصيف 2026 8/19
  • بحضور زوجات السفراء العرب.. هاني البحيري يخطف الأنظار بـ "عروس الخليج" ويتألق بديفيليه لـ ربيع وصيف 2026 9/19
  • بحضور زوجات السفراء العرب.. هاني البحيري يخطف الأنظار بـ "عروس الخليج" ويتألق بديفيليه لـ ربيع وصيف 2026 10/19
  • بحضور زوجات السفراء العرب.. هاني البحيري يخطف الأنظار بـ "عروس الخليج" ويتألق بديفيليه لـ ربيع وصيف 2026 11/19
  • بحضور زوجات السفراء العرب.. هاني البحيري يخطف الأنظار بـ "عروس الخليج" ويتألق بديفيليه لـ ربيع وصيف 2026 12/19
  • بحضور زوجات السفراء العرب.. هاني البحيري يخطف الأنظار بـ "عروس الخليج" ويتألق بديفيليه لـ ربيع وصيف 2026 13/19
  • بحضور زوجات السفراء العرب.. هاني البحيري يخطف الأنظار بـ "عروس الخليج" ويتألق بديفيليه لـ ربيع وصيف 2026 14/19
  • بحضور زوجات السفراء العرب.. هاني البحيري يخطف الأنظار بـ "عروس الخليج" ويتألق بديفيليه لـ ربيع وصيف 2026 15/19
  • بحضور زوجات السفراء العرب.. هاني البحيري يخطف الأنظار بـ "عروس الخليج" ويتألق بديفيليه لـ ربيع وصيف 2026 16/19
  • بحضور زوجات السفراء العرب.. هاني البحيري يخطف الأنظار بـ "عروس الخليج" ويتألق بديفيليه لـ ربيع وصيف 2026 17/19
  • بحضور زوجات السفراء العرب.. هاني البحيري يخطف الأنظار بـ "عروس الخليج" ويتألق بديفيليه لـ ربيع وصيف 2026 18/19
  • بحضور زوجات السفراء العرب.. هاني البحيري يخطف الأنظار بـ "عروس الخليج" ويتألق بديفيليه لـ ربيع وصيف 2026 19/19

القاهرة - محمد ابراهيم - تألق مصمم الأزياء المصري العالمى هاني البحيري بديفيليه ضخم خطف الأنظار ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان "عروس الخليج".

771eb0927f.jpg
3c5904955d.jpg


شهد ديفيلية البحيري لصيف وربيع 2026 حضور عدد كبير من أميرات دول الخليج العربي وزوجات السفراء العرب وغيرهن من المشاهير من مختلف دول العالم.

هاني البحيري يخطف الأنظار بـ "عروس الخليج"


أقيم ديفيليه البحيري داخل قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي من تنظيم سما ميراج  بمشاركة عدد كبير من كبار مصممي الأزياء العالميين من دول لبنان والإمارات وإيطاليا واسبانيا وفرنسا.

af36cf0636.jpg
3774901eb1.jpg
d9d7efc083.jpg

وكان البحيري قد شارك  في أول عرض أزياء تراثي أقيم تحت رعاية السيدة إنتصار السيسى  حرم رئيس الجمهورية وذلك علي هامش معرض تراثنا كمبادرة من المصمم المصري العالمي لدعم الذوق والصناعة المصرية من خلال مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ممن لديهم هذا النوع من فن صناعة الملابس التراثية المصرية  للخروج بمنتج عصري يضاهي المنتجات العالمية.

" أيقونة الرياضة " لذوى القدرات الخاصة 

كما تألقت " أيقونة الرياضة " لذوى القدرات الخاصة دينا طارق بطلة العالم فى السباحة والجمباز وكرة تنس الأرضى بفستان زفاف من تصميم الفنان هاني البحيري تألقت به ضمني فعاليات إفتتاح الدورة الخامسة لملتقى لمؤسسة " أولادنا" التي اقميت داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

f0d2a2fec2.jpg
9fd3586b5c.jpg
86fb2b2e39.jpg
efd55b5af7.jpg
bec7a14441.jpg

هانى البحيرى

يعد هانى البحيرى سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا بالإضافة إلى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والاسبانية وبالأردن وكازاخستان إلى جانب اختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية  التاريخية تولوز" أو" Godfather of the Toulouse Fashion Week" وذلك باعتباره "الآب الروحي" وليكون داعما لمصممي الأزياء المشاركين بالحدث وذلك للعام الثاني على التوالي.

d91ef312c5.jpg
9a3a831087.jpg
8f9f9a2548.jpg
e0331c1e37.jpg
4e54e56644.jpg

اغلي فستان زفاف
 

كما إنفرد" البحيري" على مدى ثلاث أعوام على التوالى بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، والذى أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم، وارتدت فستان العام الأول الفنانة "يسرا اللوزي" وبلغ قيمته 5 ملايين دولار والعام الثانى ارتدته النجمة اللبنانية" نيكول سابا "والذى قدر بحوالى ٢٠٠ مليون جنيه مصري، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوى بحبات من الألماس الحر.

وفوجئ الجميع من متابعي الموضه العالمية بفستان زفاف من تصميم البحيري مصنوع من الألماس الحر تم تقديره بنحو 15 مليون دولار ارتدته الفنانة مى عمر.

834e4c8b4a.jpg
e803b9457f.jpg
b2083ee9b0.jpg

مؤسسة اليونسكو بفرنسا تكرم البحيري

كما قامت مؤسسة اليونسكو بفرنسا بتكريم البحيري تقديرا لتميزه بأسبوع الموضة الفرنسي وباعتباره المصري الوحيد المشارك بمواسمه لقرابة ال ١٥ عام والتي ساهمت في نجاح ال "اورينتال فاشون شو" بالإضافة إلى تكريمه في العديد من المهرجانات العربية والدولية والتى كان آخرها جائزة كافضل مصمم أزياء مصري بالعالم العربي بتصويت الجمهور من مهرجان الفضائيات العريية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا