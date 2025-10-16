نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤلفة الموسيقية سعاد بشناق تنضم إلى لجنة تحكيم الأفلام القصيرة في مهرجان الجونة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت المؤلفة الموسيقية الأردنية-الكندية سعاد بشناق إلى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي ويأتي الاختيار من قبل إدارة المهرجان تقديرًا لمسيرتها المميزة التي امتدت لأكثر من عقد، حيث قدّمت موسيقى تصويرية لأكثر من 60 عملًا، تنوّعت بين الأفلام الروائية والأفلام الوثائقية، والمسلسلات الدرامية، عُرضت في مهرجانات مرموقة مثل برلين، فينيسيا، لوكارنو، هوت دوكس، مهرجان كليرمون-فيران الدولي للأفلام القصيرة ومهرجان تريبيكا السينمائي.

وبجانب سعاد تضم اللجنة كل من المخرج مهدي فليفل كرئيس للجنة تحكيم الأفلام القصيرة ومدير التصوير مصطفى الكاشف، المخرج الإيطالي أندريا جاتوبولوس، جولييت كانو رئيسة قسم الأفلام القصيرة بأسبوع النقاد بمهرجان كان.

نبذة عن سعاد بشناق

تحمل سعاد بشناق الجنسيتين الكندية والأردنية، وتنحدر من خلفية ثقافية غنية ذات جذور بوسنية وسورية وفلسطينية. حصلت على درجة البكالوريوس في تأليف الموسيقى من جامعة ماكغيل الكندية المرموقة، كما درست في المعهد العالي للموسيقى في سوريا. ومع أكثر من 60 عملًا في السينما والتلفزيون، وصفت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) موسيقاها بأنها «تأملية وملامسة للمشاعر»، وأشاد بها هانز زيمر بوصفها "فنانة مذهلة".



تُبرز أعمال بشناق الأخيرة حضورها الدولي المتنامي، بما في ذلك موسيقى فيلم يونان، العمل العربي الوحيد في المسابقة الرسمية للدورة 75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، والفيلم الكندي القصير Corvine المشارك في مهرجان تريبيكا، والفيلم القصير طريق الكاف بمهرجكا كليرمون- فيران الدولي وليل في مهرجان لوكارنو ضيف من ذهب المرشح لجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان البحر الأحمر 2021؛ والمسلسل الفائز بجائزتي إيمي وبافتا المسلسل الوثائقي Secret World of Sound من تقديم ديفيد أتينبورو، وهو إنجاز استثنائي لأي مؤلف عربي – والذي رُشّحت عنه لجائزة أفضل موسيقى أصلية لمسلسل وثائقي في جوائز هوليوود للموسيقى في الإعلام (HMMA) في الفئة نفسها إلى جانب الفائز بالأوسكار مرتين هانز زيمر. كما وضعت موسيقاها لثلاثة أعمال من إنتاج نتفليكس: جايبة العيد، وجرس إنذار وبسمة. أما في السينما المصرية، فقد كان ظهورها الأول من خلال فيلم رحلة 404 الذي فازت عنه بجائزة أفضل موسيقى تصويرية من جمعية النقاد والكتاب المصريين، إضافة إلى الفيلم السعودي هوبال الذي عُرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وهو ما يعكس تنوع أسلوبها وحيويته. ونالت كذلك جائزة هوليوود للموسيقى في الإعلام (HMMA) عن أفضل موسيقى عنوان رئيسي لمسلسل أجنبي عن أوتيل بيروت، كما فازت بجائزة موسيقى الشاشة الكندية، للعام الثاني على التوالي، لأفضل شارة رئيسية أصلية عن مسلسل البطل، وهي الجائزة التي رُشّحت لها 4 مرات من قبل أكاديمية السينما والتلفزيون الكندية لجوائز الشاشة الكندية المرموقة، المعادل الكندي لجائزة بافتا، في إنجاز قياسي لمؤلفة عربية-كندية.

وقد اختيرت سعاد في منافسات برنامج Spot The Composer بمهرجان كان عام 2021، وكذلك في إقامة تأليف موسيقى الأفلام التابعة لـ SESAC في لوس أنجلوس عام 2019، حيث تلقت التوجيه من المؤلف العالمي كريستوف بيك. ومع فوزها الأخير في جوائز الشاشة الكندية للموسيقى تتطلع سعاد إلى مواصلة دفع حدود الإبداع قدمًا، وتعمل بنشاط على مشاريع جديدة تعد بمزيد من الأثر والانتشار.