القاهرة - محمد ابراهيم -

لم يكن تصدر الفنانة سهر الصايغ لمواقع التواصل الاجتماعي أمرًا جديدًا، فلطالما خطفت الأنظار بإطلالاتها الهادئة وصورها العفوية، لكن أحدث ظهور لها جاء مختلفًا هذه المرة، إذ شاركت جمهورها صورة من مكة المكرمة أثناء أدائها مناسك العمرة، حيث ظهرت أمام الكعبة المشرفة في لحظة اتسمت بالسكينة والطمأنينة، ما جعل متابعيها يتفاعلون بكثافة مع الصورة التي تصدرت الترند خلال ساعات قليلة.

سهر الصايغ تتصدر الترند من رحاب الحرم المكي في لحظات من السكينة والطمأنينة

وسبق أن تصدرت سهر الصايغ مواقع التواصل بعد نشرها صورًا داخل المستشفى مرتدية البالطو الأبيض، حيث تمارس عملها كـ طبيبة أسنان إلى جانب مسيرتها الفنية، لتؤكد دائمًا أنها تجمع بين الاحتراف الإنساني والفني في آن واحد.

وتواصل سهر حاليًا تصوير مسلسلها الجديد “لعدم كفاية الأدلة”، الذي تدور أحداثه حول أربع شخصيات رئيسية تتصدرهم سهر، إلى جانب ثلاثة فنانين آخرين، ويشارك في كل قضية عدد من النجوم وضيوف الشرف، من بينهم صبري فواز، جوري بكر، وأشرف زكي، بينما يتم اختيار باقي الأسماء تباعًا.

آخر أعمال سهر الصايغ

يُذكر أن آخر أعمالها كان مسلسل “حكيم باشا” في رمضان 2025، حيث شاركت في بطولته مع مصطفى شعبان، ودينا فؤاد، ورياض الخولي، وسلوى خطاب، ومنذر رياحنة، ونخبة كبيرة من الفنانين، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.