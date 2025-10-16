هنا شيحة:' لازم نهتم بالافلام القصيرة ومزود عدد عرضها في السينمات

القاهرة - محمد ابراهيم -

يقام بعد قليل حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة بمدينة الجونة.

وكان أبرز الوافدين على الريد كاربت الفنانة درة، هنا شيحة، عمرو منسي، ماريان خوري، بوسي شلبي، لميس الحديدي.

قالت هنا شيحة في تصريح تليفزيوني:' بحب الأفلام القصيرة ونفسي تاخد حقها أكتر من كده، لأننا محتاجين نهتم بيها أكتر كصناع، لازم السينمات يكون عندها برامج للافلام القصيرة لأنها فعلا مهمة ".

وتشهد الدورة الثامنة تكريم النجمة منة شلبي، حيث تُمنح جائزة الإنجاز الإبداعي تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة وإسهاماتها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، إذ تُمنح هذه الجائزة سنويًا لصناع السينما الذين تركت أعمالهم بصمة لا تُمحى في الذاكرة الفنية

ويؤكد مهرجان الجونة السينمائي هذا العام على مكانته كأحد أبرز المهرجانات العربية والعالمية من خلال تنوع برامجه وثراء محتواه الفني، إلى جانب لجان التحكيم التي تضم نخبة من أهم صناع السينما على الساحة الدولية.