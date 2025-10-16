مليون و200 ألف جنيه في الافتتاح.. “أوسكار: عودة الماموث” ينطلق بخيال علمي مثير في دور العرض

القاهرة - محمد ابراهيم -

حقق فيلم “أوسكار: عودة الماموث” انطلاقة قوية في أول أيام عرضه بدور السينما أمس الأربعاء، حيث بلغت إيراداته مليونًا و206 آلاف جنيه، ليعلن عن بداية واعدة لأحد أكثر أفلام الموسم طموحًا على مستوى الفكرة والإنتاج.



أحداث فيلم “أوسكار: عودة الماموث”



تدور أحداث الفيلم في أجواء من الخيال العلمي والتشويق، حول تجربة علمية سرية تهدف إلى إعادة إحياء حيوان الماموث المنقرض عبر أحدث تقنيات التعديل الجيني، لكن الحدث العلمي المذهل سرعان ما يتحول إلى كارثة تهدد التوازن الطبيعي وتضع الأبطال أمام سلسلة من التحديات المصيرية.



أبطال فيلم “أوسكار: عودة الماموث”

يشارك في بطولة الفيلم أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، محمود عبد المغني، والطفلة ليا سويدان، وهو من فكرة كريم هشام، وقصة أحمد حليم، وسيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، بينما يحمل توقيع الإخراج للمخرج هشام الرشيدي.

حيث جاءت ردود الفعل الأولى من الجمهور إيجابية، إذ أشاد كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفكرة الفيلم غير التقليدية واعتمادها على عنصر الخيال العلمي الذي نادرًا ما يُقدَّم في السينما المصرية، إلى جانب المؤثرات البصرية المتقنة والأداء المتميز لأبطال العمل، خاصة الثنائي أحمد صلاح حسني وهنادي مهنا اللذين ظهرا في تجربة مختلفة تمامًا عن أعمالهما السابقة.

كما لفت بعض النقاد إلى أن الفيلم يمثل محاولة جريئة لتوسيع نطاق الموضوعات التي تتناولها السينما المصرية، معتبرين “أوسكار: عودة الماموث” خطوة جديدة نحو صناعة سينما تجمع بين الخيال العلمي والدراما الإنسانية في إطار من التشويق والإثارة.