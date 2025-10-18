تفاصيل مثيرة في الحلقة السادسة من مسلسل "لينك"

القاهرة - محمد ابراهيم - تتصاعد الأحداث في الحلقة السادسة من مسلسل لينك بشكل لافت، حيث يذهب رجل الأعمال محى أبو الفضل (والد شادي) إلى منزل بكر الراوي (الفنان سيد رجب) ليعرض عليه مبلغ مليون جنيه مقابل التنازل عن محضر الضرب الذي حرره ضد ابنه زياد (سليم الترك).



لكن بكر، بعزة نفس وكرامة رجل بسيط شريف، يرفض المبلغ ويطرده من منزله في مشهد مؤثر يجسد صراع القيم والضمير أمام إغراء المال.

تتدخل أسما (رانيا يوسف) وتحاول إقناع بكر بقبول المبلغ لتعويض الأموال المسروقة منه، بينما يحاول زياد (نجل بكر) إقناع والده هو الآخر بقبول التعويض، لكن بكر يظل ثابتًا على موقفه.

في خط درامي موازى، تظهر سعاد (فرح الزاهد) وزوجها د. خالد (كريم العمري) في مشهد مليء بالتفاعل الإنساني داخل مركز صيانة السيارات، حيث تطلب سعاد مراجعة الكاميرات لكشف حقيقة ما حدث.

وتعود أسماء مجددًا إلى زياد لمحاولة إقناعه بالتسوية المالية، بينما يتوجه بكر لزيارة قبر زوجته الراحلة جهاد في مشهد إنساني عميق يفيض بالشجن والصدق، يشكو لها همومه وصراعه بين الفقر والكرامة.

ثم يتوجه بكر مع جاره المحامي (أحمد صيام) إلى النيابة العامة لتحرير محضر رشوة وابتزاز ضد والد شادي، ليضع الجميع أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية.



وفي تصاعد مثير للأحداث، تفضح أسماء أمام الأبناء تفاصيل سرقة أموال بكر من البنك ورفضه للمليون جنيه، لتكشف عن أزمة عائلية مكتومة تتفجر علنًا.

أما المشهد الختامي للحلقة، فيحمل توترًا كبيرًا، حيث يلتقي زياد بوالد شادي داخل سيارته للتفاوض على عرض جديد، تاركًا الجمهور في حالة ترقب لما سيحدث في الحلقة القادمة.

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت إلى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

«لينك» من أبرز الأعمال الدرامية فى موسم الـ«Off Season»، خاصة أنه يقدم معالجة درامية عصرية لقضية النصب الإلكترونى، ومخاطر التكنولوجيا الحديثة على العلاقات الإنسانية والأسرية، من خلال حبكة مشوقة، تمزج بين الدراما الاجتماعية والإثارة الإنسانية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب واحمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.