نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا تشعل الجونة برقصها على "جت الحرارة "وتتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحولت احتفالية تكريم النجمة يسرا في مهرجان الجونة السينمائي إلى واحدة من أكثر اللحظات تداولًا على السوشيال ميديا، بعدما تصدرت التريند بفيديوهاتها التي غزت المنصات خلال الساعات الماضية.

وجاء الحفل، الذي أُقيم مساء الأحد 19 أكتوبر، احتفاءً بمسيرتها الفنية التي تمتد لأكثر من خمسة عقود من الإبداع، وشهد أجواءً مبهرة جمعت بين الفن والفرح والنوستالجيا.

تألقت يسرا بإطلالة تخطف الأنظار، وشاركت فرقة "ديسكو مصر" تقديم عدد من أغنياتها الشهيرة، أبرزها أغنية "جت الحرارة" التي أشعلت الأجواء وجعلت نجوم الحفل يرقصون معها، من بينهم إلهام شاهين، شيماء سيف، ماجد المصري وغيرهم.

ولم يخلُ الحفل من اللمسة العاطفية، إذ غنت يسرا أغنيتها الشهيرة "3 دقات" التي ارتبطت بأول دورة من مهرجان الجونة، لتستعيد مع جمهورها لحظات البداية والنجاح.

ويُقام اليوم ضمن فعاليات المهرجان ندوة خاصة مع يسرا للحديث عن محطات مشوارها الطويل، كما يُعرض معرض فني ضخم يضم ملابس أيقونية للشخصيات التي قدمتها خلال مسيرتها السينمائية والتلفزيونية الممتدة.

وفي سياق آخر، تواصل يسرا تصوير فيلمها الجديد "الست لما"، حيث تقدم شخصية "دينا الكردي"، إعلامية قوية تدير مركز "صوت المرأة" وتخوض معارك من أجل قضايا النساء، بينما تخفي خلف مظهرها الصارم جرحًا إنسانيًا عميقًا.

الفيلم يضم نخبة من النجوم، من بينهم درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، محمد أنور، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، ويشاركهم كضيوف شرف ماجد المصري، فتحي عبد الوهاب، حمدي الميرغني، مصطفى أبو سريع.

العمل من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي.

