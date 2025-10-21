نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى أبو سريع يقتحم عالم "الميتافيرس" بمسلسل جديد خارج السباق الرمضاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان مصطفى أبو سريع تصوير مشاهده في المسلسل الجديد «أنا أنت.. أنت مش أنا»، وسط أجواء من الحماس والترقب، حيث من المقرر الانتهاء من تصوير العمل خلال أسابيع قليلة استعدادًا لعرضه قريبًا خارج الموسم الرمضاني.

دراما من قلب المستقبل

المسلسل ينتمي إلى نوعية الأوف سيزون، ويقدّم تجربة درامية مختلفة، إذ يناقش تأثير الواقع الافتراضي (الميتافيرس) ومواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الإنسانية، من خلال أحداث مليئة بالإثارة والتشويق، تكشف كيف أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

أبطال العمل

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، منهم منال سلامة، معتصم النهار، محمد رضوان، ليلى عز العرب، إلى جانب مصطفى أبو سريع الذي يجسد أحد الأدوار المحورية في الأحداث، تحت قيادة إخراجية تراهن على طرح فكرة جديدة وغير تقليدية.

اخر اعمال مصطفى ابو سريع

وشارك مصطفى أبو سريع في رمضان الماضي بمسلسل العتاولة 2، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي، وهو بطولة أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، منة بدر تيسير، هدى الإتربي، ميمي جمال، ثراء جبيل، مريم محمود الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، عمرو عبدالعزيز، عمرو عثمان، زينب العبد، أحمد عبدالإله، أحمد بلة، لبنى ونس، رامي الطمباري، أمير صلاح الدين، محمد عادل، ومحمد محسن، وغيرهم،