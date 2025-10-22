نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يحصل على جائزة الرجل الأيقوني لعام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك نجم الجيل تامر حسني في عرض الأزياء العالمي Fashion Factor ويحصل على جائزة الرجل الأيقوني لعام 2025 "Global Inspirational Icon Award 2025" تقديرا لمسيرته الفنية الملهمة وتأثيره العالمي.

وقد أعلن ذلك الفنان تامر حسني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر صورة له وعلق عليها قائلًا: "يشرفني حقا المشاركة في عرض Fashion Factor وأود أن أعرب عن خالص تقديري للجنة على تقديرهم الخاص ومنحي جائزة الأيقونة الملهمة العالمية 2025".

وتابع قائلًا: "إنه لشرف عظيم لشركة SEVEN أن يتم عرضها في أول عرض دولي لها، إلى جانب أسماء مرموقة مثل & Dolce Gabbana وغيرها من العلامات التجارية ذات السمعة الطيبة".

آخر حفلات نجم الجيل تامر حسني

أحيا الميجا ستار تامر حسني واحدة من أضخم حفلات الجماهيرية داخل أحد المنتجعات بالعين السخنة التي امتد صداها لقائدي السيارات بطريقي الجلالة والزعفرانة.



حضر تامر بصحبة شقيقه حسام ومدير أعماله تامر يحيى وصعد على خشبة المسرح وسط استقبال جماهيري حافل مرددا "ميدلي" استعراضي مبهر يضم عدد من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني ثم انطلق ليشعل الحفل بالمزيد من اغانيه الجديدة بالإضافة إلى أغنية "ذوقك العالي" التي سبق وقدمها كدويتو مع الكينج محمد منير وأغنيتي" ملكة جمال الكون" و"المقص".

وقام تامر بدعوة المطرب الشاب كريم أسامة لمشاركته تقديم أغنية "هو ده بقي" وسط المزيد من أجواء البهجة والإثارة.

حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية

ويذكر ان تامر حسني قد اطلق أغنيته الجديدة "من كان يا مكان"، خلال حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية، الذي أُقيم أمس السبت في ليلة احتفت بالمسرح وأهله، وسط حفل مهيب على مسرح فندق جراند نايل تاور، وسط حضور لنخبة من نجوم الفن والمجتمع، أخرج حفل الافتتاح المخرج محمد جبر، وقدمه الفنان أكرم حسني الذي شارك الحضور قصة طفولته حول سحر كلمة "خشبة المسرح"، معبرًا عن هيبة المسرح ومكانته الكبيرة في القلوب، وشهدت المناسبة عرض فيلم استعرض فعاليات الدورة الحالية للمهرجان، كما كانت هناك مفاجأة قدمها النجم تامر حسني، حيث أغنية استعراضية بعنوان "حكاية مسرح" من كلمات طارق علي وألحان كريم نيازي، كتحية لصناع المسرح عبر تاريخه.