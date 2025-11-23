نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظافر العابدين يشعل السوشيال ميديا بعد ظهوره مع عبلة: اعترافات جريئة عن مستقبله الفني وكواليس حياته في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يواصل النجم التونسي ظافر العابدين تصدر محركات البحث والسوشيال ميديا بعد حلوله ضيفًا على برنامج عندك وقت مع عبلة المذاع على شاشة MBC، حيث قدّم واحدة من أكثر حلقاته صراحة وعمقًا، كاشفًا عن محطات شخصية ومهنية تعكس نضجه الفني وتطلعاته للمرحلة المقبلة.

حديث القلب: العائلة محور إبداع ظافر

خلال الحلقة، أكد ظافر أنه يجد نفسه دائمًا في الأعمال التي تلامس قضايا الأسرة، موضحًا أنه من خلالها يستطيع فهم أي مجتمع بعمق أكبر. وأضاف بتلميح جريء عن مستقبله الفني:

"بعد فترة ممكن أبقى مخرج وكاتب وممثل في نفس العمل"، في إشارة واضحة لرغبته في خوض تجربة صناعة المحتوى بشكل شامل.

السلم والثعبان 2.. نجاح مستمر في شباك التذاكر

ويواصل ظافر حضوره القوي في السينما من خلال مشاركته في فيلم السلم والثعبان 2 الذي يعرض حاليًا، وهو بطولة عمرو يوسف، تأليف طارق العريان وأحمد حسني، وإخراج طارق العريان.

ويضم العمل أسماء جلال، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز وآخرين.

وتدور القصة حول علاقة "أحمد وملك" التي تبدأ بإعجاب بسيط سرعان ما يتحول إلى حب قوي، فيحاول كل منهما إثبات نفسه للطرف الآخر وسط تحديات تهدد استمرار العلاقة.

الفيلم حقق إيرادات ضخمة منذ طرحه ومازال متصدرًا شباك التذاكر، ليؤكد نجاحه جماهيريًا بشكل لافت.

فيلم فلسطين 36.. ظافر في قلب التاريخ

وعلى جانب آخر، عُرض لظافر مؤخرًا فيلم فلسطين 36 من تأليف وإخراج آن ماري جاسر.

وتجري أحداث العمل عام 1939، حيث يرصد توتر الأوضاع في القرى الفلسطينية خلال ثورتها ضد الاحتلال البريطاني، ويظهر ظافر وهو يتنقل بين القدس ومنزله الريفي وسط تصاعد الصراع.

ويشارك في الفيلم كامل الباشا، صالح بكري، ياسمين المصري، هشام عباس وغيرهم، ليشكل العمل تجربة فنية وإنسانية مختلفة تعكس عمق القضية الفلسطينية.

بهذا الظهور، يثبت ظافر العابدين أنه ليس مجرد نجم شباك، بل فنان يبحث عن التطور، ويستعد لمرحلة قد تجمع بين التمثيل والإخراج والتأليف في وقت واحد، وهو ما يزيد فضول الجمهور حول مشروعه القادم.