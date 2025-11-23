نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شاهين يطلق شرارة موسمه الغنائي الجديد.. كليبات جاهزة و3 أغاني قوية تشعل المنافسة قبل طرحها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة تُعيده بقوة إلى ساحة المنافسة، فجّر المطرب محمد شاهين موجة تفاعل واسعة بعدما أعلن الترويج الرسمي لحزمة من أغانيه الجديدة، مؤكدًا أن الجمهور على موعد مع مرحلة مختلفة تمامًا في مسيرته، مرحلة مليئة بالشغف والتجديد والصورة المبهرة.

شاهين وجّه رسالة مباشرة لجمهوره قال فيها: “مساء الفل.. الفترة الجاية هتسمعوا وتشوفوا شوية أغاني حلوة أوي متصورين فيديو كليب، وإحنا تعبنا فيهم جدًا وإن شاء الله يعجبوكم”، ليشعل حماسة المتابعين وينطلق بواحدة من أقوى حملاته الفنية.

انطلاقة كبيرة تحت جناح قنوات ميوزك

الأغاني الجديدة تأتي من إنتاج شركة قنوات ميوزك التي تقدم دعمًا ضخمًا لمشروع شاهين الفني، ويتولى إدارة الإنتاج ياسر حسين، بينما يشارك في ضبط التفاصيل التنفيذية المنتج المنفذ خالد جمال، في تعاون يبدو أنه سيضع شاهين في مساحة أكثر نضجًا وجرأة.

موتني غيابك.. وجع بصوت ساخن

يطل شاهين في أغنية موتني غيابك ليقدّم حالة رومانسية مشتعلة، بصوت يحمل ألم الاحتياج وحرقة الشوق

كلمات عمرو المصري

ألحان عمرو الشاذلي

توزيع موسيقي وفواصل موسيقية عمرو الخضري

جبر الخاطر.. رسالة إنسانية على لحن دافئ

أغنية تجمع بين الطمأنينة والعمق، يصنع فيها شاهين حالة عزف على مشاعر المستمعين

كلمات أحمد المالكي

ألحان محمدي

توزيع موسيقي وفواصل موسيقية أحمد أمين

مش هتصعب عليا.. قوة بعد الانكسار

عمل يعكس تطور شخصية غنائية أكثر حسمًا ونضجًا، يقدمها شاهين بروح مليئة بالتحدي

كلمات عمرو المصري

ألحان عمرو الشاذلي

توزيع موسيقي عمرو الخضري

ومع اكتمال تصوير الأغنيات الثلاث على طريقة الفيديو كليب، ودخولها مرحلة التجهيز النهائي للطرح، يبدو أن محمد شاهين يقترب من واحدة من أقوى محطاته الفنية، محطة قد تعيد توزيع أوراق المنافسة وتُطلقه نحو حضور أوسع على منصات السوشيال ميديا والمنصات الموسيقية في الفترة المقبلة.