مصطفى هريدي يتصدر التريند بعد "اعترافات صادمة".. فما هي القصة؟

أحمد جودة - القاهرة - أشعل الفنان مصطفى هريدي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره ضيفًا في برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، حيث فاجأ الجمهور باعترافات صادمة عن حياته المهنية والشخصية، والتي أرجع سبب ابتعاده عن الفن إليها.

هريدي كشف لأول مرة تفاصيل الاتهامات التي طالت حياته، قائلًا: «المخرجة إيناس الدغيدي اتهمتني بتعاطي المخدرات بسبب فشل الفيلم اللي أنا بطلته، والكلام ده أثر عليّ بشكل كبير، اتصدمت، خصوصًا إني اتربيت على أعمال عادل إمام، ومشاركتي في فيلم مجنون أميرة كانت حلم بالنسبة لي».

وتحدث هريدي عن أزمة الفيلم: «في أول أيام التصوير قالت لي إني غير مناسب للفيلم، رغم أني كنت البطل، وفي بعض الأيام لم أذهب للتصوير بسبب ظروفها، لكنها أخذت موقف ضدي»، وأضاف: «الفيلم لما اتعرض ما خدش حقه، وبعد الفشل بدأت المخرجة تحمّلني المسؤولية وظهرت تصريحات عن المخدرات، وده كان صدمة كبيرة لي». وختم تصريحاته موجّهًا رسالة للمخرجة: «الله يسامحك».

كما فتح قلبه عن حياته الشخصية المؤلمة، وقال: «اتجوزت من أجنبية وأنجبت ولد اسمه زين، وبعد الانفصال سافرت ومع ذلك لم أره منذ 9 سنوات… هو شبهي جدًا لكنه ما يعرفنيش، وده يكسر قلبي كل يوم».

هريدي لم ينسَ الحديث عن تأثير عائلته على اختياراته الفنية: «أبويا كان كل حياتي… وأمي كانت دايمًا بتقول لي: ربنا يتوب عليك من التمثيل، يمكن دا سبب قلة أعمالي».

وأضاف: «ما زلت أحب الفن وموجود، لكن للأسف محدش بيتواصل معايا، مش غايب، بس يمكن الناس نسيتني».

بينما كان آخر أعمال الفنان مصطفى هريدي، هو مشاركته في مسلسل طير بينا يا قلبي، الذيي تم عرضه خلال الفترة الماضية، وهو بطولة ريم مصطفى، ودنيا ماهر.