بهاء سلطان يشعل السوشيال ميديا بـ معايا… ويستعد لانطلاقة جديدة في ديسمبر

القاهرة - محمد ابراهيم -

قدّم الفنان بهاء سلطان خلال الأيام الماضية أغنية معايا، المصاحبة لأحداث فيلم «ولنا في الخيال حب» بطولة أحمد السعدني ومايان السيد، وهي أغنية حملت توقيع الملحن عزيز الشافعي وتوزيع نادي حمدي، لتتحول سريعًا إلى حالة رواج واسعة على مواقع التواصل، بعدما حققت تفاعلًا ضخمًا ومشاهدات مرتفعة منذ لحظة طرحها.

انطلاقة ديسمبر… أولى مفاجآت ألبوم بهاء الجديد

يستعد بهاء سلطان حاليًا لوضع اللمسات النهائية على أول أغنية من ألبومه الجديد، والمقرر إطلاقها مع بداية شهر ديسمبر. الخطوة تأتي ضمن خطة فنية متصاعدة يعود بها بهاء إلى جمهوره بإحساسه المميز الذي طالما ارتبط به الجمهور.

عودة قوية مع المنتج حمدي بدر

بهاء سلطان يواصل تعاونه المثمر مع المنتج حمدي بدر في ألبوم جديد مكوّن من 8 أغنيات تُطرح تباعًا على فترات منفصلة. هذا التعاون يعيد للأذهان نجاحاتهما السابقة في أعمال رسخت حضور بهاء على الساحة، مثل أنا من غيرك و براحة يا شيخة.

نجاحات سينمائية ودرامية تثبّت مكانته

المشوار الأخير لبهاء شهد مجموعة من الأغنيات التي تركت بصمة واضحة في السينما والدراما، أبرزها براحة يا شيخة ضمن فيلم المطاريد، وحب حياتي وأنا من غيرك من فيلم الهوى سلطان، وهي أعمال عزّزت علاقة الجمهور بصوته ولونه الغنائي.

“صاحبي يا صاحبي”.. الأغنية التي تصدرت رمضان

كما حقق بهاء سلطان خلال الموسم الرمضاني صدى واسعًا من خلال أغنية صاحبي يا صاحبي التي جاءت كـ تتر مسلسل ولاد الشمس. الأغنية تحولت إلى الأكثر استماعًا في النصف الأول من رمضان، بعد أن تناقلها الجمهور على منصاتهم الشخصية بإعجاب وإشادة كبيرة.

بهذه المحطات المتتالية، يواصل بهاء سلطان تثبيت حضوره الفني وخلق حالة تفاعل قوية مع كل إصدار جديد، في وقت ينتظر فيه الجمهور انطلاقته المقبلة مع بداية ديسمبر.