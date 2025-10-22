"العدالة تصدر حكمها".. حبس متهم سب وقذف الإعلامية بسنت النبراوي وتغريمه 20 ألف جنيه

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حكمها النهائي ضد المتهم أ. ح، بعد ثبوت قيامه بسب وقذف الإعلامية بسنت النبراوي، ونشر اتهامات مسيئة تمس شرفها وكرامتها عبر صفحة شخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

حبس متهم سب وقذف الإعلامية بسنت النبراوي

وجاء الحكم بحبس المتهم لمدة 3 أشهر مع تغريمه 20 ألف جنيه، ليشكل تأكيدًا واضحًا على عدم التسامح مع أي إساءة موجهة للرموز الإعلامية عبر الإنترنت.

وشهدت الجلسات الماضية استعراض دفاع الإعلامية بسنت النبراوي جميع الأدلة المقدمة ضد المتهم، حيث تم عرض مقطع الفيديو محل الاتهام أمام هيئة المحكمة، مع تحديد الدقائق والثواني التي تضمنت عبارات السب والقذف المباشرة ضد موكلته، مؤكدين أن هذه الاتهامات تمس الشرف وتخالف القانون المصري في حماية سمعة الأفراد.

وكانت الإعلامية بسنت النبراوي قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة ضد المتهم، تتهمه فيه بسبها وقذفها عبر نشر مقاطع وفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت ألفاظًا جارحة، ما دفع النيابة إلى إحالة المتهم للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.

ويعد هذا الحكم رسالة صارمة لكل من يسعى إلى تشويه سمعة الإعلاميين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن القانون المصري لا يسمح بأي تجاوز يمس الشرف والكرامة، وأن العقوبات ستطال كل من يثبت تورطه في مثل هذه القضايا.

وكان آخر أعمال الفنانة بسنت النبراوي، كان مشاركتها في مسلسل « ما تراه ليس كما يبدو»، من خلال حكاية «الوكيل»، خامس حكايات المسلسل، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: مراد مكرم، محسن محي الدين، أحمد فهيم، محمد طعيمه، بسنت النبراوي، إسلام خالد، نورا عبد الرحمن، تامر فرج، نورا عبد الرحمن، وأميرة الشريف، وهي من تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الدسوقي رشدي، وإخراج محمود زهران، وإنتاج كريم أبوذكري.