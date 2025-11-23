بوسي تشعل تريند جوجل بعد ظهورها الناري مع أبلة فاهيتا في برنامج "فونطاستيك"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في حلقة مليئة بالمفاجآت والضحك والجرأة، تصدرت الفنانة بوسي تريند جوجل عقب ظهورها المميز في ثاني حلقات برنامج "فونطاستيك" تقديم أبلة فاهيتا، والمذاع عبر شاشة MBC مصر، حيث كشفت المطربة الشعبية عن تفاصيل جديدة من حياتها الشخصية ومشوارها الفني، لتتحول تصريحاتها الطريفة والجريئة إلى مادة دسمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

بوسي تكشف أسرار الاسم والعمر والمراحل الأولى من حياتها

تحدثت بوسي خلال الحلقة عن اسمها الحقيقي، مؤكدة أن اسمها ياسمين بينما "بوسي" هو اسم الدلع الذي عُرفت به في الوسط الفني، مضيفة بطريقة ساخرة أن هناك اسمًا آخر يجعلها تشعر وكأنها “بتبيع طماطم”، كما أوضحت أنها تشعر بأنها “بتبيع عيش” عندما يناديها البعض بـ أم ياسين. وفي مفاجأة للبعض، كشفت أنها تبلغ من العمر 38 عامًا فقط، مشيرة إلى أنها لم تكن متفوقة دراسيًا لأنها "مبتحبش المذاكرة".

كما تطرقت بوسي إلى مرحلة مراهقتها، مؤكدة أن أول مبلغ حصلت عليه كان 25 جنيهًا فقط عندما كانت في الخامسة عشر من عمرها، لكنها اعتبرته ثروة كبيرة في ذلك الوقت.

بوسي بين الطرب الشعبي والأغاني العالمية

وكشفت بوسي أنها تستطيع الغناء بأكثر من لغة، حيث تجيد الغناء التركي والهندي والمصري، موضحة أنها في بعض الفترات كانت تقدم 10 أفراح في اليوم الواحد، وهو ما يعكس حجم انتشارها ونجاحها الكبير في بداياتها.

وأكدت بوسي أنها لم تتخلَ عن الأغنية الشعبية كما يعتقد البعض، لكنها اجتهدت في تطوير شكل الأغاني التي تقدمها، مشددة على أن التطور هو أهم ما يسعى إليه أي فنان ناجح.

اختياراتها الصوتية وتفاصيل ألبومها الجديد

وعن الفنانين الذين كانت ستختارهم لو كانت مطربًا رجلًا، قالت بوسي إنها كانت ستتجه إلى لون عبدالحليم حافظ من الزمن الجميل، وعلى مستوى جيلها الحالي كانت ستختار الفنان بهاء سلطان.

كما أعلنت بوسي أنها تعمل حاليًا على ألبوم جديد سيكون مختلفًا ومليئًا بالأفكار التي رغبت في تقديمها منذ سنوات، مؤكدة أنها ستغني خلاله "كل اللي نفسها فيه" دون قيود.

كواليس التمثيل واستثماراتها الخاصة

وتطرقت المطربة الشهيرة إلى تجربتها التمثيلية مع النجمة يسرا في مسلسل الحساب يجمع، مؤكدة أنها لم تجد بعدها العمل الذي يناسبها فنيًا أو يضيف لمسيرتها.

وعن حياتها الخاصة، قالت بوسي إنها تستثمر أموالها في الشنط والمجوهرات، معتبرة أنها تعبت كثيرًا في حياتها وجاء الوقت لتدلل نفسها وابنها بعد سنوات من العمل الشاق.

ظهور بوسي في "فونطاستيك" لم يكن مجرد لقاء عابر، بل كان حلقة مليئة بالعفوية، والضحك، ورسائل القوة، وأعادها بقوة إلى صدارة السوشيال ميديا، ليؤكد أنها ما زالت واحدة من أكثر الفنانات تأثيرًا على الساحة بشخصيتها المحبوبة وحضورها الطاغي.