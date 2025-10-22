بعد عام من النجاحات.. حاتم صلاح يبدأ فصلًا جديدًا في حياته بزفاف أسطوري

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان حاتم صلاح للاحتفال بزفافه غدًا الخميس على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل يقام داخل قصر محمد علي، بحضور عدد من نجوم الفن وأصدقائه المقربين، وسط أجواء من الفخامة والرقي.

نجاح فني واحتفال زفاف

ويأتي حفل الزفاف في وقت يعيش فيه حاتم صلاح حالة من النشاط الفني الكبير، حيث يشارك حاليًا في بطولة مسلسل "ابن النادي" الذي يُعرض عبر منصة شاهد.

اعمال فنية قادمة

وفي السينما، ينتظر حاتم عرض مجموعة من الأفلام الجديدة التي انتهى من تصويرها مؤخرًا، منها فيلم "من أيام الجيزة" بطولة إياد نصار، عمرو عبدالجليل، محمد لطفي، وإخراج مرقس عادل، وهو عمل اجتماعي كوميدي من المتوقع طرحه قريبًا بدور العرض.

كما يشارك في فيلم "السلم والثعبان 2" الذي يحمل اسم "أحمد وملك"، ويضم نخبة من النجوم منهم عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، وسوسن بدر كضيفة شرف، من تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان.

ويظهر أيضًا ضمن أبطال فيلم "برشامة" إلى جانب هشام ماجد وريهام عبدالغفور وباسم سمرة ومصطفى غريب، وهو من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

أما فيلم "طلقني"، فيجمعه مع كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، دنيا سامي، وهناء الشوربجي، في عمل جديد من تأليف أيمن بهجت قمر.

ويبدو أن عام 2025 سيكون الأكثر حظًا وتألقًا في مسيرة حاتم صلاح، إذ يجمع بين النجاح الفني والاستقرار العاطفي، بزواجه الذي ينتظره جمهوره ومتابعوه على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تمنيات واسعة له بحياة سعيدة ومليئة بالنجاح.