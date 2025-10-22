غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح" ضمن فعاليات مهرجان دي-كاف

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) فعاليات دورته الثالثة عشرة، للأسبوع الرابع على التوالي، حيث تنطلق غدا الخميس 23 أكتوبر فعاليات البرنامج المهني تحت عنوان “ما بعد اللحظة: استدامة مستقبل المهرجانات في المنطقة العربية”، الذي يُنظم بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يُفتتح البرنامج في العاشرة صباحًا بكلمة ترحيبية مشتركة من المخرج أحمد العطار المدير الفني لمهرجان دي-كاف، ومارك مواركيش (لبنان – المجلس الثقافي البريطاني).

اليوم الأول

ويشهد اليوم الأول عروضًا تعريفية بشبكة المهرجانات العربية والمهرجانات المتوسطية، تليها جلسة نقاشية بعنوان “نماذج المهرجانات التي تعمل” بمشاركة عدد من مديري المهرجانات العربية والدولية، تديرها آية النابلسي (السعودية – إثراء). وتُختتم الجلسات بحوار حول “المهرجانات كمواقع لصناعة المكان” بمشاركة فنانين ومنظمين من فرنسا ورواندا ومصر، قبل زيارة معرض “أصداء: ما بين الذاكرة والمادة” للفنانة بسمة أسامة في بيت طولون.

موعد العروض

وفي سياق متصل، تنطلق غدًا الخميس مجموعة من العروض الجديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة، منها: عرض “غزة أيها الفرح” للفنانة هند جودة (فرنسا/المغرب/فلسطين)، في الثامنة والنصف مساءً على مسرح الفلكي، وهو عمل شعري أدائي يطرح تساؤلًا مؤلمًا: “كيف تكون شاعرًا في زمن الحرب؟” من خلال قصائد تفيض بالحياة رغم المأساة، وتؤدى بصوتي هند جودة وسكينة حبيب الله، بإخراج هنري جول جوليان، وإنتاج مشترك بين مسارح ومهرجانات فرنسية.



عرض “صلح” و“إنترفيرنس تونس”

و أيضا عرض “صلح” للفنانة نانسي منير (مصر)، من الخميس حتى السبت 25 أكتوبر، من الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساءً في ستوديو تخشينة – معهد جوته البستان، حيث تقدم تجربة سمعية بصرية تمزج بين مواد أرشيفية وأصوات معاصرة من ثقافات مختلفة، في نسيج صوتي غني يجمع بين الماضي والحاضر، بالإضافة إلى عرض “إنترفيرنس تونس” من تونس، من 23 إلى 26 أكتوبر في سينما راديو (من 7 إلى 11 مساءً)، ويضم مختارات من معرضي “شوف جربة” 2024 و2025، مستكشفًا موضوعات بيئية وثقافية متعلقة بعناصر الطبيعة في سياق دول المتوسط.

عروض مميزة

كما يُعاد تقديم عروض مميزة من الأيام السابقة، منها: “لورنس” للفنان مهند كريم كزار (الإمارات العربية المتحدة) على مسرح ذا فاكتوري، وعرض “درون: شهادات وموسيقى” (سوريا/الولايات المتحدة الأمريكية) يومي 22 و23 أكتوبر في العاشرة مساءً على مسرح الفلكي، بالإضافة إلى عرض “بيروت Stop Calling” لفرقة زقاق (لبنان) يوم 23 أكتوبر في السابعة مساءً على مسرح النهضة – مركز الجزويت الثقافي، وعرض “جرثومة الحرب” للفنانة ياسمين فضة (فلسطين/المملكة المتحدة) في السادسة مساءً بمبنى الشوربجي – مدخل عبد الخالق ثروت.

مهرجان دي كاف



يذكر أن مهرجان دي-كاف، الذي انطلقت فعالياته في 1 أكتوبر وتستمر حتى 26 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 34 عرضًا من الفنون الأدائية والميديا الحديثة والموسيقى، يُقدمها 130 فنانًا وفنيًا ومدربًا من 18 دولة حول العالم.



ويضم الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة 23 عرضًا فنيًا من 32 دولة، من بينها المملكة المتحدة، فرنسا، فلسطين، البحرين، لبنان، تونس، وألمانيا، تجمع بين المسرح والرقص والفنون البصرية والأداء الحي.