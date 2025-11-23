رحيل موجع في عائلة سيمون… الفنانة تنعي خالها جون عزيز بصورة مؤثرة ورسالة كسرت قلوب متابعيها



القاهرة - محمد ابراهيم -

في لحظة إنسانية موجعة، خيّم الحزن على الفنانة سيمون بعد أن أعلنت عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة خالها الراحل جون عزيز، الذي رحل عن عالمنا يوم 21 نوفمبر 2025، عن عمر ناهز الخامسة والسبعين، بعد مسيرة عمر امتدت من 21 مارس 1950 وحتى يوم وداعه الأخير.

سيمون نشرت صورة نادرة تجمعها بخالها، حرصت خلالها على إحياء ذكراه بطريقتها الهادئة والمفعمة بالوفاء، وأرفقت الصورة برسالة قصيرة لكنها عميقة، عبّرت فيها عن ألم الفقد، معلنة:

"خالي اتوفى… الله يعزي زوجته وأبناء خالي:Marios Aziz، Philippos Aziz و Despina Aziz Yiouselli…الله يرحمه."

رسالة سيمون جاءت صادقة ومباشرة، لتكشف حجم الارتباط العائلي الذي يجمعها بخالها الراحل جون عزيز، المعروف بين أفراد الأسرة بطيبة قلبه وحضوره الدافئ. وما إن نشرت الفنانة الخبر حتى انهالت عليها التعليقات من جمهورها وعدد كبير من زملاء الوسط الفني، الذين قدّموا التعازي بكلمات مؤثرة، داعين للراحل بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.

ويُعدّ خالها جون عزيز أحد الشخصيات المحبوبة داخل العائلة، وتمتد جذوره إلى تقاليد عائلية عريقة اشتهرت بالتماسك والدعم المتبادل، وهو ما ظهر جليًا في كلمات سيمون التي حملت حزنًا عميقًا وحسرة واضحة على فراقه. وقد حرصت على ذكر زوجته وأبنائه الثلاثة ماريوس، فيليبوس، وديسبينا، مؤكدة تضامنها القلبي معهم في هذا المصاب الأليم.

انتشر الخبر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحوّل المنشور إلى مساحة للتعازي والدعم، حيث عبّر محبو سيمون عن تقديرهم لأسرتها ووقوفهم إلى جانبها في هذا الظرف الصعب، متمنّين أن يلهمهم الله القوة والسكينة.

رحم الله الراحل جون عزيز، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته ومحبيه الصبر على فقده…

وتبقى الكلمات في حضرة الموت قليلة، لكن أثر المحبة التي يتركها الراحلون لا يزول.