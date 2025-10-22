الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الفنانة السورية شكران مرتجى إغلاق حساباتها الرسمية على منصتي "فيسبوك" و"إكس"، بعد موجة من الانتقادات التي طالتها عقب عرض الحلقة الثانية من برنامجها الجديد "أوه لا لا"، والتي استضافت خلالها المخرج سيف سبيعي، حيث أثارت تصريحاته السياسية جدلاً واسعًا امتد إلى الفنانة نفسها.

شكران مرتجى تغلق حساباتها بعد جدل سياسي

وفي منشوراتها الأخيرة، كتبت شكران كلمات وداع مؤثرة، قالت فيها: "نبتعد مو لأننا جبناء ولا قليلين حيلة، بنبتعد لأنو في شي ما بيشبهنا"، مؤكدة أن قرارها بالابتعاد جاء حفاظًا على احترامها لنفسها وجمهورها، وأنها لا تستطيع الرد على الإساءة بالإساءة.

ووجهت رسالة خاصة إلى السوريين، قالت فيها: "أهلي وناسي في سورية.. لكم كل الحب والاحترام أينما كنتم"، مشددة على أن ما أُثير بعد عرض الحلقة لا يعكس نيتها أو نية فريق العمل، وأن الهدف لم يكن إثارة الجدل أو الفتنة، بل تقديم محتوى حواري صادق.

وأضافت أنها تحترم رأي الجميع وتتفهم الغضب، مؤكدة أنها لم ولن تكون من الذين يشعلون نار الفتنة، بل تسعى دائمًا إلى إطفائها، وختمت رسالتها بتمني الخير والسلام لسوريا، مشيرة إلى أن كلماتها نابعة من مسؤولية ومحبة صادقة.

ويأتي قرار مرتجى بعد موجة من الهجوم الإلكتروني الذي طالها عقب بث الحلقة، إذ وصلت التعليقات إلى حد التجريح الشخصي، ما دفعها لاتخاذ موقفها الأخير إغلاق حساباتها.