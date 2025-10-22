قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبةنشرت الهيئة العامة للآثار والمتاحف اليوم قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن القطع المنهوبة يبلغ عددها 43 قطعة معروضة بمزادات ومتاحف خارجية.

وأشارت إلى أن القائمة تحوي مجموعات من القطع الأثرية اليمنية المنهوبة، جرى تصنيفها إلى أربع مجموعات رئيسة، الأولى قطع أثرية ضبطت في ألمانيا عام 2013م، وأبلغت عنها الهيئة والمجموعة الثانية قطع غير معروفة المصدر والمصير لعدم توافر بيانات دقيقة عنها.

وبينت أن المجموعة الثالثة، تتضمن قطع واردة في مجموعات خاصة تمت الإشارة إليها في أبحاث علمية متخصصة، والمجموعة الرابعة قطع أثرية معروضة في مزادات ومتاحف خارجية.

ولفت البيان إلى أن القائمة هي الـ(29) التي تصدرها الهيئة لرصد وتتبع القطع الأثرية اليمنية المعروضة في المزادات والمتاحف في الخارج.

وطالبت الهيئة، الجهات الدولية المعنية بوقف مثل هذه المزادات لمخالفتها للقوانين الدولية الخاصة بهذا الشأن وإعادة الحق لأصحابه، داعية من لديه أي معلومات عن الآثار والمواقع المنهوبة المبادرة بالتواصل مع الهيئة عبر النموذج المخصص لذلك في الموقع:

https://goam.gov.ye/Communic

أو عبر الصفحات الرسمية للهيئة على منصات التواصل الاجتماعي

▪️تويترXا. x.com/goam_ye

▪️الفيس بوك: facebook.com/YEMENGOAM

▪️تيليجرام:t.me/Goam_ye

▪️اليوتيوب : youtube.com/@Goam_ye