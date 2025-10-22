قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة
نشرت الهيئة العامة للآثار والمتاحف اليوم قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن القطع المنهوبة يبلغ عددها 43 قطعة معروضة بمزادات ومتاحف خارجية.
وأشارت إلى أن القائمة تحوي مجموعات من القطع الأثرية اليمنية المنهوبة، جرى تصنيفها إلى أربع مجموعات رئيسة، الأولى قطع أثرية ضبطت في ألمانيا عام 2013م، وأبلغت عنها الهيئة والمجموعة الثانية قطع غير معروفة المصدر والمصير لعدم توافر بيانات دقيقة عنها.
وبينت أن المجموعة الثالثة، تتضمن قطع واردة في مجموعات خاصة تمت الإشارة إليها في أبحاث علمية متخصصة، والمجموعة الرابعة قطع أثرية معروضة في مزادات ومتاحف خارجية.
ولفت البيان إلى أن القائمة هي الـ(29) التي تصدرها الهيئة لرصد وتتبع القطع الأثرية اليمنية المعروضة في المزادات والمتاحف في الخارج.
وطالبت الهيئة، الجهات الدولية المعنية بوقف مثل هذه المزادات لمخالفتها للقوانين الدولية الخاصة بهذا الشأن وإعادة الحق لأصحابه، داعية من لديه أي معلومات عن الآثار والمواقع المنهوبة المبادرة بالتواصل مع الهيئة عبر النموذج المخصص لذلك في الموقع:
https://goam.gov.ye/Communic
أو عبر الصفحات الرسمية للهيئة على منصات التواصل الاجتماعي
▪️تويترXا. x.com/goam_ye
▪️الفيس بوك: facebook.com/YEMENGOAM
▪️تيليجرام:t.me/Goam_ye
▪️اليوتيوب : youtube.com/@Goam_ye
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.