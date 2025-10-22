«على غرار تامر حسني».. عصام السقا يحقق حلم طفلة مصابة بالسرطان ويخطف القلوب

القاهرة - محمد ابراهيم - في مشهد إنساني نادر تفاعل معه الجمهور بقوة، استجاب الفنان عصام السقا لرغبة طفلة صغيرة تُدعى ليلى، تحارب مرض السرطان بشجاعة نادرة، بعدما عبّرت عن حلمها في لقائه، وبالفعل لبّى السقا دعوتها وحقق أمنيتها بطريقة مؤثرة أعادت للأذهان الموقف الشهير للفنان تامر حسني عندما زار طفلة مريضة رغم إصابته في ذراعه، ليؤكد السقا أنه يسير على غراره في إنسانيته وتواضعه.

ونشر عصام السقا عبر حسابه الرسمي مقطع فيديو مؤثر جمعه بالطفلة، حيث رافقها في جولة بين الخيول العربية الأصيلة وشاركها ركوب الخيل، وسط أجواء مبهجة رسمت البسمة على وجهها رغم آلام المرض. وعلّق قائلًا: «ليلى الجميلة.. بطلة من نوع خاص، كان ليا الشرف أشاركها لحظات النهارده. قضينا وقت حلو مع الخيل وروحها كانت مليانة أمل. ادعوا لها لأنها بكرة بتبدأ العلاج الإشعاعي، وربنا يشفيها ويقويها يا رب».

ولم يكتفِ السقا بذلك، بل شارك جمهوره أيضًا بمجموعة من الصور الأخرى ظهر فيها بين الخيول البيضاء في أجواء طبيعية خلابة، وعلّق ببساطة تعكس حالته الروحية وقتها:«سبحان من خلق».

الجمهور تفاعل بحرارة مع تصرف الفنان، معتبرين أن إنسانيته الحقيقية تفوقت على أي عمل فني، وأن تصرفه الراقي يعيد للأذهان زمن النجوم الذين يتركون أثرًا في القلوب قبل الشاشات.

اخر اعمال عصام السقا

يُذكر أن الفنان عصام السقا شارك في موسم رمضان 2025 بمسلسل فهد البطل، إلى جانب أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز، كما يشارك حاليًا في فيلم المشروع X الذي يشهد تفاعلًا جماهيريًا واسعًا بسبب إفيهه الطريف «بشواتنا» الذي أصبح تريند بين الجمهور.

