طرح البوستر الرسمي لفيلم "قصر الباشا" بطولة أحمد حاتم

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "قصر الباشا" Ah media production للمنتجة الاء لاشين، البوستر الرسمي للفيلم، المقرر عرضه يوم 5 من شهر نوفمبر في دور العرض السينمائية.



وسبق وطرحت الشركة المنتجة البرومو الخاص بالفيلم وظهر خلاله العديد من المشاهد المشوقة والمثيرة للأحداث.

تدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي، حيث تقع جريمة قتل غامضة داخل أحد الفنادق الفاخرة، ما يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث والتحقيقات المثيرة.

الفيلم يُعد تجربة جديدة تجمع بين الغموض والتشويق في أجواء اجتماعية.

يذكر إنه انتهت المنتجة آلاء لاشين من تصوير فيلم "قصر الباشا" وتنتظر عرضه في دور العرض السينمائية، وفيلم "قصر الباشا" يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، حول شخصية أحمد حاتم الذي يعمل كاتب روايات بوليسية، ويشارك في بطولة العمل مايان السيد، حسين فهمي، أحمد فهيم، صدقي صخر، نبيل عيسى، وحمزة العيلي، وهيثم زيدان والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة AH Media Production للمنتجة آلاء لاشين.