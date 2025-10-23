نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حققت المطربة اللبنانية دوللي شاهين عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» أول مليون مشاهدة بكليبها الجديد «ترند» الذي طرحته خلال الأيام الماضية.

وأعربت المطربة دوللي شاهين عن سعادتها بطرح أغنية «ترند» التي وصفتها بالأغنية المختلفة عن أعمالها الغنائية السابقةولأول مرة تغني باللهجة الإسبانية، مؤكدةً أنها واحدة من أجمل الأغنيات التي قدمتها والفيديو كليب تم تنفيذه بتقنية الـ Ai فكرة دوللي شاهين وهي فكرة ابتكرتها دوللي شاهين لتمنح العمل لمسة عصرية مختلفة.

أغنية «ترند» من كلمات الشاعر أحمد سليم،واللهجة الإسبانية كلمات دوللي شاهين، وألحان محمد حزين، وتوزيع ركان،فيما تولي عصام ميلاد نصرالله مهام المستشار الإعلامي.

دوللي شاهين

أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين تضمنت أغنيات مثل: “ياللا يا غدار”، “روح زورن” بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، إضافة إلى “أنا الحاجة الحلوة”، “ست البنات”، “حوش الدلع”، “حكاية بن”، “حبيبتي يا أمي”، و“الملكة QUEEN” التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.