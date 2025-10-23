نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمهور الموسيقى العربية 33 فى دنيا الحجار وأصوات نجوم الأوبرا تتوهج بالحب والطرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إمتزجت ملامح عصر الروائع بسمات الإبداع المعاصر فى ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 الذى يحمل إسم كوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيلها وتنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ويديرها المايسترو تامر غنيم ونائبه المايسترو الدكتور محمد الموجى بإشراف أمانى السعيد مستشار رئيس الأوبرا.

فعلى مسرح النافورة تشابكت الأنغام مع المشاعر وتجسّد الحنين فى شكل موسيقى، بعد ظهور النجم على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عاطف ليصطحب الجمهور فى رحلة إلى دنياه الخاصة، وبصوته المميز وإحساسه الصادق تنقل بين محطات نجحت فى تشكيل وجدان أجيال كان منها المال والبنون، على قد ما حبينا، الليل وآخره، فى قلب الليل، فى هويد الليل، العروسة، مسألة مبدأ 1 و2، هيه دى الحياة، الزين والزينة، لما الشتا يدق البيبان، زى الهوى، ما تمنعوش الصادقين، عارفة، جزيرة غمام، تجيش نعيش، فلسطينى، بوابة الحلوانى إلى جانب حانة الأقدار وراح توحشينى.

قبله توهجت أصوات نجوم الأوبرا بالحب والطرب، وأعلن كل من نهى حافظ، نهاد فتحى، رحاب عمر، محمد الطوخى أن التراث الغنائى يبقى لغة خالدة تلامس الروح وتنبض بالحياة وبأصوات تحمل شذى زمن الفن الجميل تغنوا بـ معلش النوبة دى، العوازل ياما قالوا، مين قالك، العيون السود، إسأل دموع عينيه، لسه فاكر، إنت الحب، فين طريقك، يا واحشنى رد عليا، هسكنك يا مصر.

ومع نهاية الأمسية أثبت مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية دوره كجسر بين الماضى والحاضر، وأن دار الأوبرا المصرية ستظل منارة للإبداع الراقى.