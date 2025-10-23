نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذة الطريقة.. طة دسوقي يحتفل بميلاد زوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان طه دسوقي مجموعه من الصور على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير انستجرام لزوجته ليعبر عن حبه الشديد لها ومعايدتها بمناسبه يوم ميلادها وارفقه بمنشور مكتوب ويجمعه بعدة صور.

و كتب طة دسوقي لزوجته في المنشور قائلا، كل سنة وانتي طيبة وجدعة وقلبك حلو، كل سنة وانتي في ضهري ومقوياني.. يارب كل سنينك حلوة ويسعدك ويسعد أيامك كلها».

و يذكر أن تحدث طه الدسوقي عن دوره في السادة الأفاضل ، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"بحب كوميدي مصطفى صقر ومحمد عز، لأنهم زي الكومبو مع بعض، وهما من كتاب الكوميديا الشاطرين جدًا، ومن أشطر الكتاب في مصر. وكان نفسي أشتغل مع المخرج كريم الشناوي على حدة، لكن فيلم السادة الأفاضل جمع الأمنيتين في عمل واحد."

و تابع إنه كان يتمنى منذ فترة طويلة أن يجمعه عمل مع الكاتب مصطفى صقر، وكذلك المخرج كريم الشناوي.