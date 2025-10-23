نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد.. ياسر فرج يكشف أسباب غيابه 5 سنوات وأصعب مأساة عاشها مع أولاده في برنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس"، في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل على شاشة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان ياسر فرج في أول ظهور إعلامي له بعد غياب 5 سنوات.

تفاصيل الحلقة

يكشف ياسر فرج عن أسباب غيابه عن الساحة الفنية وأصعب مأساة عاشها مع أولاده بعد رحيل زوجته، ويتحدث عن لحظات الألم والفراق بعد رحيل زوجته التي كانت تعاني من مرض السرطان، وكيف كان بجوارها لمدة خمس سنوات.



ويعبر عن معاناته وأولاده بعد رحيلها، واللحظات الأخيرة والأيام الأخيرة في حياتها، يذكر أنه كان يتمنى أن تسامحه على أي شيء أغضبها، وأنه كان منفصلًا عنها وعاد إليها بعد علمه بمرضها.

تصريحات أولاده

ويتحدث عن أولاده الثلاثة من زوجته الراحلة ومدى حزنهم عليها، خاصة أنهم صغار السن، ويؤكد أنه لم يضعف ولم يستسلم، وكان قويًا أمامها وأمام أولاده.



ويذكر أنه كان بجوارها في لحظاتها الأخيرة، وكانت نسبة النجاة قليلة، وكانت وصيتها الأخيرة أن يعتني بنفسه وأولاده ووالدتها.

غياب زملائه

ويعبر عن صدمته لعدم تواصل زملائه معه أثناء أزمة مرض ووفاة زوجته، ويذكر أن هذا الغياب كان صدمة له، حيث لم يسأل عليه أحد ولم يقف بجانبه في محنته.