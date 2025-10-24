فن ومشاهير

تامر حسني يشعل حفل جامعة بدر ويعلق: "أجمل حفلات حياتي" (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • تامر حسني يشعل حفل جامعة بدر ويعلق: "أجمل حفلات حياتي" (صور) 1/15
  • تامر حسني يشعل حفل جامعة بدر ويعلق: "أجمل حفلات حياتي" (صور) 2/15
  • تامر حسني يشعل حفل جامعة بدر ويعلق: "أجمل حفلات حياتي" (صور) 3/15
  • تامر حسني يشعل حفل جامعة بدر ويعلق: "أجمل حفلات حياتي" (صور) 4/15
  • تامر حسني يشعل حفل جامعة بدر ويعلق: "أجمل حفلات حياتي" (صور) 5/15
  • تامر حسني يشعل حفل جامعة بدر ويعلق: "أجمل حفلات حياتي" (صور) 6/15
  • تامر حسني يشعل حفل جامعة بدر ويعلق: "أجمل حفلات حياتي" (صور) 7/15
  • تامر حسني يشعل حفل جامعة بدر ويعلق: "أجمل حفلات حياتي" (صور) 8/15
  • تامر حسني يشعل حفل جامعة بدر ويعلق: "أجمل حفلات حياتي" (صور) 9/15
  • تامر حسني يشعل حفل جامعة بدر ويعلق: "أجمل حفلات حياتي" (صور) 10/15
  • تامر حسني يشعل حفل جامعة بدر ويعلق: "أجمل حفلات حياتي" (صور) 11/15
  • تامر حسني يشعل حفل جامعة بدر ويعلق: "أجمل حفلات حياتي" (صور) 12/15
  • تامر حسني يشعل حفل جامعة بدر ويعلق: "أجمل حفلات حياتي" (صور) 13/15
  • تامر حسني يشعل حفل جامعة بدر ويعلق: "أجمل حفلات حياتي" (صور) 14/15
  • تامر حسني يشعل حفل جامعة بدر ويعلق: "أجمل حفلات حياتي" (صور) 15/15

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يشعل حفل جامعة بدر ويعلق: "أجمل حفلات حياتي" (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا نجم الجيل تامر حسني أمس حفل طلاب جامعة الـ BUC جامعة بدر وسط حضور كبير من طلاب الجامعة وقدم تامر حسني باقة من أروع أغانيه وأيضًا قدم عروض رائعة على المسرح التي يتميز بها، وكعادة حفلات نجم الجيل تامر حسني جاءت الحفلة تحت شعار كامل العدد.

f7efb30a19.jpg
bc6b73b06b.jpg
c2f85d51ab.jpg
5906caaf17.jpg
e5506461b6.jpg
26b6bd292b.jpg

وقد وجه نجم الجيل تامر حسني الشكر لجامعة بدر على الحفل وأيضًا لمنظمي الحفل وقد نشر حسني صور من الحفل أمس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث نشر الصور وعلق عليها قائلًا: " كل الشكر والتقدير لطلاب جامعة الـ BUC جامعة بدر،  و إدارة الجامعة على اليوم العظيم ده شكرًا لتكريمكم الغالي وكل الشكر لحبايب قلبي النجوم الكبار مروان موسى وكريم أسامة شرفتوني".

وتابع قائلًا: "و جزيل الشكر للأستاذ وليد منصور على التنظيم الراقي العظيم ده وفريقه المجتهد.. شكرًا لكل اللي تعبوا في الحفلة التاريخية دي شكرًا لضيوف الجامعة الكرام حقيقي من أجمل حفلات حياتي، كل التوفيق والنجاح لكم حبايب قلبي وناجحين دايمًا يا رب ومتنسوش تطمنوني على درجتين أعمال السنة دكتور عمرو راجل طيب وبيحبكم".

واختتم حديثه قائلًا: "صوت عماد نبيل م/ محمد مجدي وم/ عمرو خيري، الإضاءة والشاشات م/ تامر أبوالعز وم/ أحمد مجدي وأحمد باهر وطارق خالد، المسرح م/ وليد عبدالله، المؤثرات الخاصة م/ أحمد عصام، وشكرًا شكرًا لكورال الجامعة ومايسترو الكورال حقيقي ألف شكر". 

0c96e3f562.jpg
751ff80abd.jpg
dd869ac584.jpg
6de6c1be5b.jpg
7d4fcc6c4e.jpg
da97314eca.jpg
291226dc03.jpg
6cc9792e0e.jpg

وفي سياق متصل يذكر أنه قد كشف أمس عبر فيسبوك النجم تامر حسني لجمهوره عن تعرضه لإصابة بسيطة في ذراعه، مؤكدًا أن الأمر كان نتيجة الحماس أثناء ممارسته للرياضة بعد تغييره لنمط التمارين الخاصة به.

سبب إصابة تامر حسني

وكتب تامر حسني في منشور عبر حسابه علي موقع فيسبوك: "يا صباح الهنا، للي كان بيسأل ومهتم كتر ألف خيرك، دي عملية بسيطة في دراعي بسبب إني قررت أخس ١٥ كيلو وغيرت شكل الرياضة خالص بقيت بلعب ألعاب تانية تمامًا كلها fitness بس"

واوضح تامر تجربته لـ أساليب جديدة في اللياقة البدنية، قائلا: "بس الحماس خدني شوية واتصابت فحصل اللي حصل والحمدلله ‏كنت بلبس اللي في دراعي دي شوية وبشيلها بس خلاص النهارده بالليل هشيلها خالص وشكرًا حبايب قلبي على اهتمامكم يارب مشوفش فيكم أي سوء".


آخر حفلات نجم الجيل تامر حسني

ومن جانبه، أحيا الميجا ستار تامر حسني واحدة من أضخم حفلات الجماهيرية داخل أحد المنتجعات بالعين السخنة التي امتد صداها لقائدي السيارات بطريقي الجلالة والزعفرانة.

ويذكر أنه كان آخر اعمال تامر حسني هو فيلم ريستارت بطولة هنا الزاهد ونخبة من النجوم، من بينهم باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، شيماء سيف، ميمي جمال، واخرين.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا