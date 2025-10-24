نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يقترب من المليون الأول لأغنيته "قفل الكلام" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان رامي جمال منذ أسبوعان أحدث أغنياته وهي أغنية "قفل الكلام" حيث طرحها عبر جميع منصات الإستماع وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

وتأتي الأغنية ضمن تريندات موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد حققت الأغنية نحو 689 ألف مشاهدة، ولقت الأغنية تعليقات إيجابية كثيرة من قبل الجمهور.

وأغنية "قفل الكلام" هي من كلمات عليم وألحان مصطفي الشعيبي وتوزيع محمد ياسر.

كلمات اغنية "قفل الكلام" لـ رامي جمال

قفل الكلام وقفلني منه

وصنفه كله بشكل عام

مبقتش اصدق أن لسه في ناس تمام

وبدأت احس شعور غريب في الانتقام

حلو إنه غاب ده كان مخلي حياتي فيلم من العذاب

ارتحت جدًا م المحايلة ومن العتاب

وخلاص مفيش لا دموع جديدة ولا اكتئاب

ده أنا هاستنى اليوم اللي يرجع تاني فيه

علشان يسألني وارد واقوله مالكش فيه

ياه ع الجمال لما هيجي في عيني ندمه

بالذمة فيه أجمل بقى من اللحظة دي

احسن اكيد وهابقى احسن كل لما يكون بعيد

مايعيش براحته ولا حتى يموت وحيد

جوايا احساس كره ليه عمال يزيد

خلصت معاه لكن في لسه ايام هتيجي وفيه حياة

وبكرة هيقولي إنه بعدي في عيشته تاه

ده قلبي هيطير م السعادة ده يوم مناه

ده أنا هاستنى اليوم اللي يرجع تاني فيه

علشان يسألني وارد واقوله مالكش فيه

ياه ع الجمال لما هيجي في عيني ندمه

بالذمة فيه أجمل بقى من اللحظة دي

آخر أعمال الفنان رامي جمال

وعلى جانب آخر، كان رامي جمال قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "مرتاح كده" باستخدام خاصية الـAI عبر قناته على يوتيوب، حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، وتعاون فيها مع الشاعر عمر عبده، بينما لحّنها عمرو الشاذلي، وتوزيع وميكس وماستر محمد ياسر.



كلمات أغنية "مرتاح كده"

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "ميهمنيش إزاي تعيش تنساني ولا متنسانيش، عن نفسي أنا نسيتك بقى ومرتاح كده مش سيبتني ومشيت زمان دلوقتي مبقاش ليك مكان، ليه عايزني أوقفلك حياتي أنا كل ده ما هزنيش البعد ولا فارق معايا،ومسبتليش ولا حاجة أنا تفكرني بيك، خلص كلامك روح وأبعد كفاية إحنا اللي بينا أنت اللي ضيعته بإيديك، إيه فاكرني هامسك يعني فيك، وهاوقف الأيام عليك، واتعب وأضيع من يوم فراقنا".