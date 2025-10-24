منة شلبي تُعلن زواجها بعد تسريب وثيقة الزواج وتوضح سبب الإخفاء

القاهرة - محمد ابراهيم - منة شلبي تكسر صمتها وتُعلن زواجها من أحمد الجنايني رسميًا

في مفاجأة من العيار الثقيل، حسمت الفنانة منة شلبي الجدل الدائر خلال الأيام الماضية، بعد أن أعلنت رسميًا زواجها من المنتج أحمد الجنايني في حفل عائلي بسيط بعيدًا عن الأضواء، لتضع حدًا لسيل الشائعات والتكهنات التي لاحقتها مؤخرًا عقب تسريب وثيقة زواج منسوبة إليهما.

حقيقة زواج منة شلبي

وأكدت مصادر مقربة من النجمة أن عقد القران تم منذ فترة قصيرة في أجواء يغلب عليها الهدوء والخصوصية، بحضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين فقط، داخل منزلها في القاهرة، دون أي تغطية إعلامية أو تواجد للصحافة، التزامًا برغبة الطرفين في الحفاظ على سرية الحدث حتى اكتماله.

حقيقة إخفاء زواج منة شلبي

وأوضحت منة شلبي في تصريحاتها لعدد من وسائل الإعلام المحلية أن تأجيل إعلان الزواج لم يكن بدافع الغموض أو إخفاء الحقيقة، وإنما جاء احترامًا للظروف الصحية الصعبة التي تمر بها والدتها الفنانة زيزي مصطفى، مشيرة إلى أنها لم تكن ترغب في أن يكون الاحتفال أو الإعلان في وقتٍ تمر فيه الأسرة بحالة قلق إنساني شديد.

وأضافت النجمة أن قرارها بإتمام الزواج في نطاق ضيق جاء نابعًا من قناعتها الشخصية بالحفاظ على حياتها الخاصة بعيدًا عن التداول العام، لافتة إلى أنها ترى أن الفنان لا يُقاس بما يدور في حياته الشخصية، بل بما يقدمه من أعمال تترك بصمة لدى الجمهور.

كما عبّرت منة عن امتنانها لكل من قدّم لها التهاني من القلب بعد انتشار الخبر، مؤكدة أنها تلقت مئات الرسائل من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، إلا أنها أبدت في الوقت نفسه انزعاجها من تداول وثيقة زواجها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت ما حدث بأنه "تجاوز لحدود الخصوصية".

أما عن تفاصيل الحفل المنتظر، فكشفت المصادر أن منة وأحمد يخططان لإقامة احتفال صغير خلال الأسابيع المقبلة، يقتصر على الأهل وعدد محدود من الأصدقاء، دون تغطية إعلامية أو نشر صور، التزامًا برغبة الفنانة في أن يكون الحدث "لحظة شخصية خالصة"، وليست مادة للتريند أو التداول الصحفي.

علاقة منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

يُذكر أن علاقة منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني كانت قد أثارت الجدل منذ شهور بعد ظهورهما المتكرر في مناسبات فنية واجتماعية، ما جعل الجمهور يربط بينهما عاطفيًا، قبل أن تؤكد النجمة الآن رسميًا أن العلاقة انتهت بالزواج بالفعل.

