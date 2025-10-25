الأوبرا تستضيف معرض جماعة لوتس للفن التشكيلى بقاعة زياد بكير

القاهرة - محمد ابراهيم - يفتتح الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية والدكتور زاهى حواس معرض " لوتس مصر " لجماعة لوتس للفن التشكيلى وذلك فى السادسة مساء الأحد 26 أكتوبر بقاعة زياد بكير للفنون التشكيلية ويصاحب الإفتتاح معزوفات لكل من الموسيقار إيهاب عز الدين ( بيانو ) وتامر البرازيلى ( جيتار ).

تفاصيل المعرض

يستمر المعرض حتى الثلاثاء 28 أكتوبر من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء ويأتى ضمن أنشطة وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر قيم الجمال فى المجتمع ويضم ما يزيد عن 40 عمل من إبداعات 22 فنانة إستخدمن خامات تتنوع بين الأكريلك والألوان الزيتية بأساليب وإتجهات متنوعة تتناول الطبيعة المصرية بما تحمله من تفرد وتميز.

جماعة لوتس مصر

الجدير بالذكر أن جماعة "لوتس مصر" للفن التشكيلي تضم حوالى 100 فنانة مصرية متميزة، تم تأسيسها منذ 5 سنوات علي يد الفنانة سلوى الحمامصى عضو اتحاد كتاب مصر ونقابة الفنانين التشكيلين والفنانة عبير غنيم، حيث تخرجا فى كلية الاعلام وجمعهما حب التشكيل فدرساه لسنوات في كلية الفنون الجميلة على يد الدكتور طاهر عبد العظيم وكذلك خارج مصر، نظما وشاركا في العديد من المعارض الفنية الجماعية فى دار الأوبرا المصرية ومركز الهناجر واتيليه القاهرة وبعض المتاحف ونالت أعمالهما الإعجاب والتقدير.