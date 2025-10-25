دوت الخليج -

الأحزاب اليمنية في أطروحة ماجستير للباحث صادق أحمد مجود من جامعة صنعاء

نال الباحث /صادق أحمد علي مجود درجة الماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة صنعاء عن أطروحته الموسومة بـ( الأحزاب اليمنية ودورها في إدارة الأزمة السياسية للفترة من 2007إلى 2024م ) في جلسة علمية علنية بقاعة الشهيد الرئيس صالح الصماد في كلية الحاسوب بالجامعة وتكنولوجيا المعلومات في 23أكتوبر 2025م والتي كانت تحت إشراف الأستاذ المشارك الدكتور/ علي مطهر العثربي أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء ، وكانت لجنة المناقشة والحكم مكونة من الأساتذة :

د/ نبيــــــــل محمد صــــالــــح العبيدي منـــــاقــــشاً داخليــــــــــاً جامــــــعة صنــعاء رئيساً

أ .م . د/ علـــي مــــطهر يحيى العــــــثربي المشـــرف الرئيس جامعة صنعاء عضواً

د/عادل عبدالحميد محمد غنيمــة منـــاقشاً خارجياً جامــعة عمــران عضواً

وقد تناولت الأطروحة العلمية دور الأحزاب اليمنية في إدارة الأزمة السياسية التي عصفت بالجمهورية اليمنية خلال الفترة من 2007 إلى 2024م ، حيث ركزت بشكل علمي وموضوعي على مسارات الأزمة اليمنية وخلفياتها مستعرضة النشأة التاريخية للأحزاب اليمنية في شمال الوطن وجنوبه قبل الوحدة اليمنية وتطوراتها ، ثم ركزت الأطروحة على التعدد الحزبي والسياسي عقب إعادة الوحدة اليمنية في 22مايو 1990م ، حيث تناولت بالتحليل المنهجي الأداء السياسي للأحزاب اليمنية خلال الفترة الانتقالية موضحة حال العجز السياسي الذي رافق النشاط الحزبي خلال تلك الفترة وعدم قدرة القوى السياسية على استيعاب التنوع السياسي والجغرافي الجديد ، الأمر الذي قاد إلى تصاعد التوترات المتلاحقة والتي بلغت درجة الصراع الذي أسهم في إضعاف مؤسسات الدولة الدستورية ، وعمق تعقيد المشهد السياسي ، إذ بينت الأطروحة أن الأحزاب اليمنية قد فشلت بشكل واضح في الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية وخيبت آمال وتطلعات جماهيرها اليمنية بسبب تبعيتها للمحاور الإقليمية ذات الأطماع التوسعية المختلفة على حساب اليمن الموحد .

وقد وقفت الأطروحة أمام تطورات الأزمة السياسية وما رافقها من تصعيد لأزمة صعدة والحراك الجنوبي مروراً بأحداث 2011م وما تلاها من المبادرات وصولاً إلى المبادرة الخليجية ، ثم مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلقت أعماله في18مارس 2013م وانتهت فعالياته في 25 يناير 2014م ،

وقدمت الأطروحة سيناريوهات متعددة لمستقبل الأحزاب اليمنية وخرجت بجملة من النتائج والتوصيات التي تساعد صناع القرار السيادي اليمني الحر المستقل المعتز بذاته وقدراته الوطنية ، هذا وقد أشادت لجنة المناقشة والحكم بمستوى الدراسة العلمي وقدرة الباحث المنهجية على التحليل السياسي الرصين الذي قدمه في كل مرحلة من مراحل تطورات الأزمة السياسية ،

مشيدة بتصورات الباحث لمآلات الأحزاب اليمنية في المستقبل ، وطالبت القوى السياسية بضرورة الاستفادة مما جاء في الأطروحة من التوصيات المنهجية والعلمية ، واعتبرت لجنة المناقشة الحكم الأطروحة مرجعاً علمياً شاملاً للنشاط السياسي في الجمهورية اليمنية على الباحثين الاستفادة من هذا الثراء الموسوعي النادر ، وقد أعلنت اللجنة منح الباحث صادق أحمد مجود درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى،

هذا وقد حضر المناقشة الأستاذ الدكتور /حسين محمد مطهر عميد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالجامعة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالمركز وكليات الجامعة وطلاب برنامج الماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية بالمركز ولفيف من أقرباء وزملاء وأصدقاء ومحبي الباحث صادق أحمد مجود .

وفي الختام تحدث الأستاذ المشارك الدكتور/على مطهر العثربي أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء مشرف الأطروحة عبر عن شكره وتقديره لكل الحاضرين دون استثناء موجه الشكر والثناء لعميد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ورئيس ونواب جامعة صنعاء وعميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات ونائبه وأمين الكلية ، كما قدم شكراً خاصاً لكافة وسائل الإعلام التي حضرت إلى الصرح العلمي الكبير جامعة صنعاء للمشاركة في فعالية هذا الحدث العلمي المميز وتمنى للباحث المزيد من التفوق والنجاح في المجال الأكاديمي والسياسي .

