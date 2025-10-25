الرياض - كتبت رنا صلاح - في أمسية ساحرة من الحب والرومانسية، أضاء النجمان اللبنانيان إليسا ووائل كفوري سماء الرياض على مسرح أبو بكر سالم، ضمن ثاني حفلات موسم الرياض بنسخته السادسة، وسط حضور جماهيري تجاوز 6 آلاف شخص، ومتابعة واسعة عبر القنوات الناقلة في العالم العربي.

إليسا ووائل كفوري يشعلان ليل الرياض في أمسية رومانسية

وقدّم الثنائي باقة من أجمل أغنياتهم التي لامست القلوب، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي شاركهم الغناء والاحتفال، في ليلة لبنانية الطابع امتدت حتى ساعات الصباح الأولى.



افتتحت إليسا، الملقبة بـ"ملكة الإحساس"، الحفل بإطلالة مبهرة، وقدّمت مجموعة من أغانيها الشهيرة مثل "عايشالك"، "أنا أسعد وحدة"، "من أول دقيقة"، و"سهر الليالي"، وسط تصفيق حار وهتافات من الجمهور. وأعربت عن سعادتها بالحضور، موجّهة الشكر لموسم الرياض والمستشار تركي آل الشيخ، مؤكدة أن الحفل يُبث على قنوات عدّة في أنحاء العالم العربي.



كما احتفل الجمهور بعيد ميلادها في نهاية وصلتها الغنائية، لتختتم إليسا مشاركتها بأجواء من الفرح والامتنان.



بعدها، صعد وائل كفوري، "ملك الرومانسية"، إلى المسرح وسط ترحيب كبير، وبدأ وصلته الغنائية بأغنيات مثل "يا ضلي يا روحي"، و"بحبك أنا كتير"، ثم قدّم موالاً خاصًا في حب السعودية، قال فيه: "يا مملكة يا جنينة ورودي... اسمك عزفته على وتر عودي... وكل ما القلب يطلب لجرحه علاج... بشوفك بنص القلب موجودي"، واختتمه بـ"شمس العروبة تاجها سعودي"، وسط تفاعل كبير من الحضور.



وواصل كفوري التألق بأداء أغنيات متنوعة، منها "يا هوا روح وقلّو"، و"أبعاد أنتم وإلا قريبين" للفنان محمد عبده، ليختتم الليلة بصوت حمل دفء المشاعر وإحساسًا عميقًا.



وتأتي هذه الأمسية ضمن فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في 10 أكتوبر، ويضم مناطق جديدة وتجارب فريدة، إلى جانب حفلات موسيقية وغنائية على مدار الموسم.