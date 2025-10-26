نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان زواجهما رسميًا.. منة شلبي تنشر صورة تجمعها بالمنتج أحمد الجنايني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة منة شلبي صورة تجمعها بالمنتج أحمد الجنايني، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد إعلان زواجهما رسميًا، خلال الساعات القليلة الماضية.

واكتفت منة على نشر الصورة دون التعليق عليها، مما أدى إلى عودة تصدر منة شلبي للتريند من جديد.

تفاصيل زواج منة شلبي

وأعلنت منة شلبي زواجها رسميا من أحمد الجنايني، أول أمس، بعد تداول وثيقة الزواج على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: «ها وقد أتممنا نص ديننا والله ما نعرف إزاي».

ليرد عليها المنتج أحمد الجنايني قائلا: «إحساس حلو أدخل أكتب براحتي بقى ومفيش على راسي بطحة، وبخصوص إزاي بقى، فالحب يصنع المعجزات».