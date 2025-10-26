نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي كساب تحتفل بعيد ميلاد ابنها برسالة مؤثرة: قلبي كبر وبقى عنده 6 سنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة مي كساب بعيد ميلاد ابنها بطريقتها الخاصة، حيث شاركت جمهورها لحظة مليئة بالمشاعر عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ونشرت صورة تجمعها بطفلها من داخل مدرسته، ظهرت خلالها وهي تحتضنه بابتسامة صافية تعكس دفء الأمومة وسعادة لا توصف.

وكتبت مي كساب تعليقًا مؤثرًا على الصورة قالت فيه: "قلبي كبر وبقي عنده 6 سنين، العمر كله يا قلب ماما، ربنا يحفظك ويخليك لينا يا حبيبي"، مضيفة عبارة مليئة بالحنان: "ياه، ما إنت الدنيا وأحلى ما فيها".

الصورة نالت تفاعلًا كبيرًا من محبي مي كساب، الذين عبروا عن إعجابهم بعلاقتها القوية بأبنائها، وانهالت عليها التعليقات التي تمنت لابنها حياة مليئة بالسعادة والتوفيق، مشيدين بطبيعتها العفوية التي تظهر دائمًا في تعاملها سواء مع أسرتها أو جمهورها.