في ذكرى ميلاده.. محطات فنية هامة في حياة الراحل محمد خان

يحل اليوم ذكري ميلاد المخرج القدير الراحل محمد خان والذي توفي يوم 26 يوليو عام 2016 وسيبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز محطات في حياة المخرج محمد خان.





ميلاده

ولد المخرج الراحل محمد خان يوم 26 أكتوبر عام 1942 بالقاهرة من أم مصرية وأب باكستاني الأصل.

سفره

سافر المخرج في عام 1956 إلى لندن لدراسة (الهندسة المعمارية) وهناك ألتقى بشاب سويسري يدرس السينما وأصبحا أصدقاء، وعاشفي لندن لمدة سبعة أعوام.

دراسته

درس محمد خان الهندسة المعمارية وذلك كان هذا سبب سفره إلي لندن وعاش لمدة 7 أعوام بلندن.

بدايته الفنية

بدأ مشواره السينمائي بفيلم ضربة شمس عام 1978، أولى تجاربه الروائية الفيلمية، والذي أعجب به نور الشريف عند قراءته للسيناريو،لدرجة أنه قرر أن ينتجه.