عمرو الليثي: "يجب أن نتحلى بالصبر والرضا ونثق في حكمة الله وقدرته"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، خلال مقدمة برنامج “أبواب الخير” عبر إذاعة راديو مصر، عن قيمة الصبر وأهميته في حياة الإنسان، مؤكدًا أن الصبر يعد من أجمل وأرقى العبادات التي يمكن أن يمارسها الإنسان بإخلاص وإيمان.

تصريحات عمرو الليثي

وأوضح عمرو الليثي أن الصبر له أشكال متعددة، قائلًا: “هناك الصبر على الابتلاء دون معرفة سببه أو حله، والصبر على الدعاء دون معرفة متى سيتحقق، الصبر على المرض دون معرفة متى سيتم الشفاء منه، والصبر على الرزق دون معرفة متى سيأتي”.

وأشار إلى أن “عبادة الصبر نتيجتها تكون مبشّرة وعظيمة وجليلة، مضيفًا: ”الله يجعلنا من الصابرين”.

كما تناول الليثي فكرة تأخر الأمنيات، موضحًا أن هذا التأخير قد يكون لحكمة من الله، الذي قد يستبدل سببًا بسبب آخر، أو يغلق بابًا ليُفتح بدلًا منه أبوابًا كثيرة. وقال: “ربنا ممكن يمنع عنّا شيء ليعطينا شيء آخر، ويحرم ليرضى”.

وأكد عمرو الليثي في حديثه على أهمية الرضا، مضيفًا: “يجب أن نكون راضيين بما قسمه الله لنا، وكأننا نملك كل شيء.. كل ما يكتبه الله لنا هو ألطف وأجمل وأعظم الأشياء”.

واختتم حديثه برسالة روحانية قائلًا: “يجب أن نتحلى بالصبر والرضا، ونثق في حكمة الله وقدرته”.