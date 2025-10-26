القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن كريم هشام، زوج البلوجر زيزي سيف النصر، وفاة الكابتن بدر سيف الدين، اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، شقيق الفنانة فريدة سيف النصر، بعد صراع مع المرض، وذلك عبر منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب هشام في نعيه: "توفى إلى رحمة الله حمايا الكابتن بدر سيف الدين، وذلك بعد صراع مع المرض".

وفاة شقيق الفنانة فريدة سيف النصر بعد صراع مع المرض

فريدة سيف النصر طالبت جمهورها بالدعاء لشقيقها قبل أيام

وكانت الفنانة فريدة سيف النصر قد ناشدت جمهورها مؤخرًا الدعاء لشقيقها بدر الدين بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة في أحد المستشفيات بالقاهرة.

رحيل مؤلم وسط تعاطف من الجمهور

أثار خبر وفاة شقيق الفنانة فريدة سيف النصر حالة من الحزن والتعاطف بين محبيها وزملائها في الوسط الفني، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء والدعاء للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.