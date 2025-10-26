الليلة ياسر فرج في أول ظهور إعلامي بعد غياب ٥ سنوات يكشف أسباب الغياب وأصعب مأساة عاشها مع أولاده

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس"، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد علي شاشة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان ياسر فرج في أول ظهور إعلامي له بعد غياب 5 سنوات.

تفاصيل الحلقة

- يكشف ياسر فرج عن أسباب غيابه عن الساحة الفنية وأصعب مأساة عاشها مع أولاده بعد رحيل زوجته.



- يتحدث عن لحظات الألم والفراق بعد رحيل زوجته التي كانت تعاني من مرض السرطان، وكيف كان بجوارها لمدة خمس سنوات.



- يعبر عن معاناته وأولاده بعد رحيلها، واللحظات الأخيرة والأيام الأخيرة في حياتها.



- يذكر أنه كان يتمنى أن تسامحه على أي شيء أغضبها، وأنه كان منفصلًا عنها وعاد إليها بعد علمه بمرضها.

أولاده

- يتحدث عن أولاده الثلاثة من زوجته الراحلة ومدى حزنهم عليها، خاصة أنهم صغار السن.

- يؤكد أنه لم يضعف ولم يستسلم، وكان قويًا أمامها وأمام أولاده.

- يذكر أنه كان بجوارها في لحظاتها الأخيرة، وكانت نسبة النجاة قليلة، وكانت وصيتها الأخيرة ان يخلي باله علي أولاده وعلي والدتها وعلي نفسه.

غياب زملائه

- يعبر عن صدمته لعدم تواصل زملائه معه أثناء أزمة مرض ووفاة زوجته.

- يذكر أن هذا الغياب كان صدمة له، حيث لم يسأل عليه أحد ولم يقف بجانبه في محنته.

مشاركة الأولاد

تشهد الحلقة مفاجأة مشاركة أولاده في الجزء الأخير، وشكرهم له على ما قدمه لهم وما تحمله من أجلهم.

يُذاع برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد على شاشة قناة الحياة.