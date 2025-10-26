بعد تصدره التريند.. محمد سلام يعلن عن مسلسه الجديد "كارثة طبيعية"

القاهرة - محمد ابراهيم - محمد سلام يخوض أولى بطولاته المطلقة في مسلسل "كارثة طبيعية" على منصة واتش إت

أعلنت منصة واتش إت (Watch It) عن عرض مسلسل جديد بعنوان "كارثة طبيعية" من بطولة الفنان محمد سلام، ونشرت المنصة عبر صفحتها الرسمية منشور قصير كتبت فيه "قريبًا"، في إشارة لاقتراب موعد عرض المسلسل خلال الفترة الجاية.

محمد سلام كان انتهى من تصوير "كارثة طبيعية" مؤخرًا، وده يعتبر أول بطولة مطلقة ليه بعد نجاحات كبيرة حققها في أدواره الكوميدية خلال السنوات اللي فاتت. المسلسل من تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد، وهيتعرض حصريًا على منصة Watch It الإلكترونية.

آخر أعمال محمد سلام في الدراما كانت في مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن، اللي اتعرض في موسم رمضان 2024، وشارك في بطولته النجم أحمد مكي ومعاه رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء إبراهيم، حاتم صلاح، وغيرهم من النجوم. العمل كان من إنتاج شركة سينرجي وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

من ناحية تانية، منصة واتش إت بتعرض حاليًا مسلسل "لينك" بطولة سيد رجب ورانيا يوسف، وبيشاركهم محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، سليم الترك، ميمي جمال، كريم العمري وغيرهم. المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.

تصدر الفنان محمد سلام تريند موقع تويتر خلال الساعات الماضية، بعد مشاركته المميزة في احتفالية "وطن السلام"، التي أقيمت في دار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وقدم محمد سلام خلال الحفل عرضًا مسرحيًا مؤثرًا عن سيناء، حيث جسد شخصية معلم يتحدث إلى طلابه عن تاريخ وجمال أرض الفيروز، مؤكدًا أن الحديث عن سيناء لا ينتهي، قائلًا:

"احنا لو فضلنا نتكلم عن سيناء ممكن نقعد سنة بحالها وميخلصش الكلام، جبت لكم الكتب دي اقروها وهتعرفوا كل حاجة، هتلاقوا أسامي كتير لسيناء.. أرض التجلي الأعظم، أرض الفيروز، وأرض القمر."

وأضاف سلام:

"أهل سيناء عايشين فيها من آلاف السنين، بيسموهم أسياد الرمال أو حراس الرمال، وأنا بحب سيناء جدًا، ولازم كلنا نروح نشوفها بعنينا."

كما تحدث عن عادات وتقاليد أهل سيناء الذين يحافظون عليها حتى اليوم، موضحًا أنهم تربوا على إكرام الضيف، ونصرة المظلوم، وحفظ النسب، وقال:

"كل واحد فيهم عارف نسبه لعاشر جد، وليهم مقولة بحبها جدًا: قطع الورايد ولا قطع العوايد."