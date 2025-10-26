نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُدي المُفتي في رحلة يومية للبحث عن "80 باكو" على "MBC مصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحداث شيقة ومُتجددة داخل كوافير "لولا" العتيق في وسط القاهرة حيث تتجمع عدد من السيدات من الرواد والمُترددات، في المُسلسل الإجتماعي المُميز "80 باكو"، الذي يبدأ عرضه يوميًا على شاشة "MBC مصر"، بداية من غدًا "الإثنين" في التاسعة مساءً.



ماذا يحدث داخل هذا العالم الغامض في الكوافير، وكيف تغوص الأحداث يوميًا في حياة الفتيات والسيدات بأحداث وإيقاع مُختلف وجذاب، وكيف يمكن لفتيات الكوافير أن تعتمد كل منهن على نفسها في إعالة حياتها، وكيف يتغلبن على نظرات المُجتمع للفتيات العاملات في هذا المجال، ومع تدفق الأحداث وتتابع الحلقات تحدث لهن الكثير من المفاجآت، فهل تبتسم لهن الحياة أم تُعاندهن الظروف.



تتجدد التفاصيل والحكايات اليومية ومغامرات بطلة العمل "بوسي" وخطيبها "مُختار" في رحلة البحث عن عوائد يومية إضافية في ظل ظروف إجتماعية قاسية وأجواء غير طبيعية من أجل توفير مبلغ الـ 80 ألف جنية.

مُسلسل "80 باكو" من بطولة هُدي المُفتي، رحمة أحمد، إنتصار، دنيا سامي، إنعام سالوسة، محمد لطفي، خالد مُختار وآخرين.. ومن تأليف غادة عبد العال وإخراج كوثر يونس..





هدي المُفتي



من جانبها قالت النجمة الشابة هدي المُفتي، أنها كانت تفكر كثيرًا في تقديم عمل درامي يدور حول عالم الكوافير الحريمي وما يحدث فيه، وأشارت إلي أنها جمعتها عدة جلسات نقاش مع الكاتبه غادة عبد العال التي بالفعل كانت لديها فكرة في نفس الإطار وبدأنا التفكير معًا ثم قامت الكاتبة الموهوبة بكتابة هذا النص المميز، وأشارت إلي أن هذا العالم ساحر بالنسبة للفتيات وهي منذ صغرها كانت تتردد على الكوافير مع والدتها وإنطبعت في ذاكرتها هذه الشخصيات وهذا العالم وما به من فتيات يعملن في ظروف قاسية أحيانا ولدي كل منهن حكايات وقصص وجوانب كثيرة غير معروفة، بالإضافة إلي أن عالم الكوافير في حد ذاته يعتبر نوع من التفريغ النفسي للكثير من السيدات والفتيات، وعن العمل في مُسلسل نسائي بإمتياز قالت هدي المُفتي أنها سعيدة أن المخرجة والكاتبة والبطلات كلهن سيدات وهي تجربة تُحسب لشركة الإنتاج التي تصدت لهذا العمل ومن الطبيعي أن يكون هناك تجارب جديدة لتجديد الأفكار وتقديم تجارب درامية متنوعة، وأشارت إلي أن هذا هو تعاونها الأول مع المخرجة كوثر يونس وهو أيضًا أول أعمالها التليفزيونية بعد نجاحات في السينما، وأكدت أنها تمنت أن تُقدم عمل مع مخرجة حيث لم يُصادفها ذلك من قبل.





إنتصار



ومن زاويتها أشارت الفنانة إنتصار إلي أن تجربتها في مُسلسل "80 باكو" ممُتعة جدًا على الرغم من إرهاق التصوير في الأماكن العامة والمفتوحة، وقالت أن شخصية "لولا" صاحبة الكوفير تركيبة درامية مُختلفة وثرية جدًا وهي قدمتها بروح مُتناسقة مع طبيعة الأحداث، وحول التعامل مع مخرجة وكاتبة وفريق نسائي كبير في العمل، أشارت إنتصار إلي أن طبيعة المُسلسل والقصة جعل تقديمها من خلال مخرجة أكثر واقعيًا وابسط في الأحاسيس والمشاعر خلف الكاميرًا وأنعكس بعد ذلك على الصورة النهائية للعمل، وقالت أن العمل مع عناصر جديدة يمنحنا جميعًا طاقة مُختلفة ومُتجددة والفن قائم على التجدد، وقالت إنتصار أن هذا أول لها عمل بالكامل يدور بالفعل داخل كوافير ومع الوقت أصبحت أتعامل وكأنني صاحبة المكان وإكتسبت خبرات كبيرة في تفاصيل العمل في صالونات التجميل وقالت أن تعلمت الكثير من تفاصيل العمل وإكتسبت مهارات على أيدي كوافيرات فعلا قبل التصوير، وعرفت معلومات كثيرة عن أماكن شراء المُنتجات وطرق حفظها والكثير من التفاصيل المُمتعه التي إنعكست على أدائي في المُسلسل، وأكدت إنتصار أن مسلسل "80 باكو" عمل إجتماعي يستهوي الرجال أيضًا الذين يرغبوا في التعرف على أسرار هذا العالم الغامض.



دنيا سامي



ومن زاويتها أشارت الفنانة دنيا سامي إلي أن مسلسل "80 باكو" أول عمل يناقش تفاصيل صالونات التجميل بهذا العمق، وقالت أن الصدق هو أجمل ما يميز العمل لأن التصوير تم بالفعل في كوافير حقيقي في وسط البلد وهو ما أضاف الكثير من التفاصيل الصادقة، وأشارت دنيا إلي أن العمل به الكثير من الجهد والتعب، ويلامس قلب وعقل المُشاهد من خلال التصوير في عشرات الأماكن المفتوحة وفي أجواء غير تقليدية، بالإضافة للتناول الدرامي المُختلف وهو ما يجعل مُتابعي المُسلسل يعيشون أجواء حقيقية، وقالت دنيا أن هناك الكثير من الرسائل الإيجابية داخل المُسلسل يتم تمريرها بصورة غير مُباشرة، وأشارت دنيا سامي إلي الأعمال الشعبية تستهويها بصورة أكبر وتجد فيه مجال أكبر للتعبير عن نفسها وعن قدراتها، وأكدت دنيا أنها من مُحبي تقديم الأعمال التي الـ 15 حلقة حيث تتميز بإيقاع سريع وجذاب وشيق وهي تُفضل المُشاركة في المُسلسلات القصيرة عمومًا وتري أنها تصل للمُشاهد بصورة أسرع.



خالد مختار



وأخيرًا أشار الفنان الشاب خالد مختار، إلي أنه سعيد جدًا بتواجده في مُسلسل "80 باكو"، ويعتبر العمل نقله حقيقية وخطوة على الطريق الصحيح له في مشواره الفني، وأكد إلي أنه قضي أغلب حياته في مناطق شعبية مميزة وعاش هذه الأجواء لسنوات طويلة وهو ما ساعده على إتقان التفاصيل الخاصة بالشخصية، وأبدي خالد سعادته بالتصوير في الشوارع والأماكن المفتوحة، وأثني خالد مختار على التناول الخاص بالعمل وقال أن كوثر يونس مخرجة العمل نجحت أن تجعل الأحداث حقيقية على الشاشة وتلامس قطاع كبير من المٌشاهدين، بالإضافة إلي أن تناول الموضوع كان ذكيًا جدًا في إلقاء الضور على كفاح نماذج من الفتيات والسيدات والمشاكل التي تعانين منها خلال رحلة الحياة.

يُعرض مُسلسل "80 باكو" يوميًا على " MBCمصر" في تمام الساعة 9:00 مساءً، ويبدأ عرضه الإثنين 27 أكتوبر 2025.