نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال يفجر مفاجأة: محمد فؤاد رفض الألبوم لأن صناع الأغنية معظمهم فريق عمرو دياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ردّ المطرب عمر كمال على الاتهامات التي وُجهت إليه بشأن تسريب عدد من أغنيات ألبوم الفنان محمد فؤاد الجديد، والذي كان من المقرر أن يسجله فؤاد قبل أن ينتقل لاحقًا إلى عمر كمال.

وقال عمر كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON: "أنا مش بتاع مشاكل خالص، وجات لي فرصة كويسة من المنتج واستغلتها بشكل كويس، لكن من ساعة ما أعلنت عن الألبوم وفريق العمل، وأنا بتعرض لحرب غير عادية، حتى قناتي على اليوتيوب بتتعرض لمخالفات، وجالي بالفعل مخالفتين، ولو وصلت لتلاتة القناة ممكن تتقفل".

وأضاف:"عاوز أوضح للجمهور ولمحمد فؤاد تحديدًا، لأن في اتهام إننا سربنا الأغاني أو أنا اللي سربتها، وده مش حقيقي بالعكس، تسريب التلات أغاني ضرّني جدًا، لأن في واحدة منهم ضمن ألبومي الجديد، وإحنا مستحيل نسرب حاجة بالشكل ده".

وأشار كمال إلى أنه لم يحدث أي تواصل بينه وبين الفنان محمد فؤاد حتى الآن، موضحًا أن فؤاد ربما يشعر بالاستياء منه، لأن الألبوم كان مخصصًا له في البداية، لكنه تراجع عن تنفيذه بعد أن أنفق المنتج مبالغ طائلة في تحضيره: “محصلش بينا أنا ومحمد فؤاد تواصل وهو أكيد زعلان لأن الألبوم كان بتاعه ولكن هو اللي سابه”.

وتابع كمال موضحًا تفاصيل انتقال الألبوم إليه: "بعد ما محمد فؤاد اختار الألبوم والمنتج صرف كتير قال لا مش هشتغل عاوز أغاني جديدة لأن الناس اللي اشتغلت معاه معظمها فريق عمرو دياب، وقال عاوز أغاني غير دي، والمنتج رفض، لأنه صارف نحو 15 مليون جنيه أو 13 مليون جنيه، ومش أنا اللي خدت الألبوم، لكن تم اختياري من فريق العمل ورشحوني للمنتج المحترم اللي دفع كتير ومالوش علاقة بالوسط وصاحب شركة مقاولات وتصميم معماري وأنتج الألبوم في حب زميله محمد فؤاد، طيب هيعمل إيه بالأغاني، فلجأ للصناع فقالوا له عمر كمال كويس جد".

وكان الوسط الفني قد شهد مؤخرًا أزمة بعد تسريب ثلاث أغنيات بصوت محمد فؤاد من الألبوم، وهي: "حليم"، "يا صاحبتي"، و"هيفضل حبيبي"، ما أثار جدلًا واسعًا حول مصدر التسريب وحقوق الملكية.

من جانبه، أكد الشاعر تامر حسين أنه لا خلاف شخصي بينه وبين فؤاد، لكن غضبه جاء بسبب الضرر الناتج عن التسريب، مشددًا على احترامه الكبير له.

أما الملحن مدين فأعرب عن استيائه من تسريب أغنيتين من ألحانه، موضحًا أن ما حدث تم دون علم أي من المشاركين، وتسبب في ضرر كبير لجميع الأطراف.