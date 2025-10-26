المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يوثق فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

القاهرة - محمد ابراهيم - بناء علي توجيهات الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، يوثق المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان؛ من خلال وحدة الإنتاج الإبداعي والوثائقي بالمركز؛ حاليا كافة فعاليات الملتقى الدولي للمسرح الجامعي (الدورة السابعة) دورة كوكب الشرق، برئاسة المخرج عمرو قابيل.



الملتقى انطلقت فعالياته مساء أمس السبت ٢٥ أكتوبر وتستمر حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥م.



وبدأت وحدة الإنتاج الإبداعي والوثائقي بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ أعمالها بتوثيق حفل افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي الذي أقيم أمس السبت بمسرح المتحف القومي للحضارة المصرية، وسوف تستمر في توثيق كافة عروض الملتقى يوميا والمقرر تقديمها على مسارح الهناجر والسامر وقصر ثقافة روض الفرج.