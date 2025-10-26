شاهد.. لهذا السبب بكى محمد فهيم حين عُرض عليه فيلم "الوصية"

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان محمد فهيم إن مشاركته في فيلم الوصية الذي يروي قصة حياة الشيخ محمد رفعت كانت تجربة صعبة للغاية، وأن العمل لم يكن سهلًا لكونه يتناول سيرة أحد الرموز الدينية التي تحظى بمكانة كبيرة في قلوب المصريين والعالم العربي.

وأضاف خلال استضافته عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين مني عبدالغني ومها بهنسي أن فكرة الفيلم كانت حلم صديقه الدكتور محمد سعيد محفوظ، وأنه عندما عُرض عليه الدور شعر برعب شديد وبكى من شدة التأثر، نظرًا لعظمة الشخصية التي يجسدها وما تحمله من هيبة ومحبة خاصة.

وصرح الفنان محمد فهيم بأن اختياره لتجسيد شخصية الشيخ محمد رفعت يعتبره نعمة كبيرة من الله، مؤكدًا أنه في كل مرة يرى فيها مشاهد من الفيلم يبكي تأثرًا.

